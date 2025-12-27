Nhà thầu Ngọc Dung 1: "Khách quen" của các gói thầu điện lực Tây Ninh, Tiền Giang

Với hơn 120 gói thầu đã trúng, Công ty Ngọc Dung 1 đang cho thấy một vị thế đáng nể trong lĩnh vực xây lắp điện, đặc biệt là tại hai tỉnh Tây Ninh và Tiền Giang

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Ngọc Dung 1 (có trụ sở tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp điện chiếu sáng cho dự án giao thông kết nối Quốc lộ 62. Đây là một trong số hàng loạt gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng được trong năm 2025, củng cố thêm danh hiệu "nhà thầu không có đối thủ" trong phân khúc xây lắp điện tại khu vực này.

Chân dung nhà thầu và gói thầu mới nhất

Ngày 02/12/2025, ông Hồ Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kiến Tường đã ký Quyết định số 413/QĐ-BKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc hạng mục điện chiếu sáng của dự án Đường trục giao thông kết nối từ QL62 đến đường liên huyện Mộc Hóa - Thạnh Hóa. Công ty TNHH Ngọc Dung 1 đã trúng thầu với giá 1.789.006.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Quyết định số 413/QĐ-BKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc hạng mục điện chiếu sáng. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, lý do để đơn vị này được "chọn mặt gửi vàng" là dựa trên biên bản định giá ngày 29/10/2025 và việc "xét năng lực, kinh nghiệm trên địa bàn". Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu có rào cản nào cho các nhà thầu khác cùng quy mô muốn tiếp cận các dự án tương tự hay không?

Lật lại hồ sơ đấu thầu: Tần suất trúng thầu đáng kinh ngạc Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty Ngọc Dung 1 không phải là cái tên xa lạ. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 254 gói thầu và trúng tới 129 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng hơn 539 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng 11 gói và chỉ trượt 11 gói. Quy luật trúng thầu của Ngọc Dung 1 có một đặc điểm rất rõ nét: Sự tập trung cực cao tại các đơn vị điện lực địa phương.

Giải mã các mối quan hệ "ruột thịt"

Phân tích sâu hơn vào danh sách các bên mời thầu, Công ty Ngọc Dung 1 có mối quan hệ đặc biệt bền chặt với Công ty Điện lực Long An và Công ty Điện lực Tiền Giang. Cụ thể:

Tại Công ty Điện lực Long An, nhà thầu này đã tham gia 117 gói và trúng tới 69 gói.

Tại Công ty Điện lực Tiền Giang, tỷ lệ trúng thầu cũng rất cao với 21/50 gói.

Sự xuất hiện của Ngọc Dung 1 tại các đơn vị này thường đi kèm với những cái tên "đối thủ" quen thuộc như Công ty TNHH Xây lắp điện Xuân Phát hay Công ty TNHH Xây dựng Việt Sáng. Trong nhiều gói thầu, kịch bản thường thấy là một đơn vị trúng và các đơn vị còn lại trượt với các lý do kỹ thuật hoặc giá. Thậm chí, Ngọc Dung 1 và Xuân Phát còn từng bắt tay liên danh trong 13 gói thầu khác nhau.

Tính cạnh tranh và bài toán tiết kiệm ngân sách

Một vấn đề khiến dư luận quan tâm là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu mà Ngọc Dung 1 tham gia. Mặc dù gói thầu tại Kiến Tường có mức tiết kiệm khoảng 10%, nhưng nhìn chung trên toàn hệ thống, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này ở mức khoảng 86,98% giá dự toán. Ở một số gói thầu do Công ty Điện lực Long An mời thầu, giá trúng thầu thường sát nút với giá dự toán, khiến hiệu quả kinh tế từ việc đấu thầu cạnh tranh chưa thực sự bứt phá.

Góc nhìn từ chuyên gia và luật sư Nhận định về hiện tượng "nhà thầu quen" trúng thầu dày đặc tại một địa phương, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh vào tính công bằng và minh bạch. Việc một nhà thầu duy nhất trúng thầu quá nhiều tại một đơn vị mời thầu có thể tạo ra tâm lý e ngại cho các nhà thầu khác, làm giảm tính cạnh tranh của thị trường."

Đồng quan điểm, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang phân tích: "Đối với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn như trường hợp tại Kiến Tường, dù pháp luật cho phép trong một số trường hợp đặc thù, nhưng chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao về việc lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công."

Rõ ràng, với một hồ sơ năng lực dày dạn và những mối quan hệ "truyền thống", Công ty Ngọc Dung 1 đang nắm giữ lợi thế quá lớn. Tuy nhiên, để thị trường đấu thầu thực sự lành mạnh, cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng đối với những "chu kỳ" trúng thầu lặp đi lặp lại như trên.