Công ty Xây dựng Thành Công trúng 13/13 gói thầu tại Cấp nước Tiền Giang?

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu, đặc biệt là tỷ lệ tuyệt đối tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, năng lực và hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đang thu hút sự chú ý.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án tuyến ống cấp nước tại Đồng Tháp. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành Công. Đáng chú ý, dữ liệu công khai cho thấy nhà thầu này đã trúng toàn bộ 13 gói thầu mà mình tham gia tại Bên mời thầu này.

Gói thầu hơn 2 tỷ đồng và đối thủ "trượt vỏ chuối"

Theo Quyết định số 1311 /QĐ-CNTG ngày 17/10/2025 , Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (CNTG), có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, đã phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Công (Công ty Xây dựng Thành Công) trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến ống cấp nước HDPE D200; D63 đường Kinh 2, ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước – TG (điểm đầu Cầu Kinh Năng, điểm cuối đến đường Đê Kinh 7). Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500406733-00.

Quyết định số 1311 /QĐ-CNTG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến ống cấp nước HDPE D200; D63 đường Kinh 2, ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước – Tiền Giang. Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.662.062.112 đồng. Công ty Xây dựng Thành Công trúng thầu với giá 2.078.606.933 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 21,92% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày (Thời gian thực hiện gói thầu theo KHLCNT là 90 ngày).

Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Ngoài Công ty Xây dựng Thành Công, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Điện Khánh Lộc (Công ty Điện Khánh Lộc) với giá dự thầu 2.249.207.499 đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 205/TCG-HP.2025 ngày 01/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong , Công ty Điện Khánh Lộc đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được nêu là nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tại điểm 8.2, khoản 8, Mục 3, Chương III về các yếu tố cần thiết khác. Cụ thể, Bảng kê khai chủng loại vật tư của nhà thầu không tuân thủ Khoản 10, Mục III, Chương V của E-HSMT khi vẫn sử dụng cụm từ "hoặc tương đương", thay vì ghi rõ thương hiệu và xuất xứ của từng chủng loại vật tư theo yêu cầu. Đây là một lỗi được xem là cơ bản trong việc lập hồ sơ dự thầu. Do chỉ còn duy nhất Công ty Xây dựng Thành Công vượt qua đánh giá kỹ thuật, nhà thầu này được đề nghị trúng thầu.

Nhà thầu Thành Công: Quy mô nhỏ, "duyên nợ" lớn với ngành cấp nước

Công ty TNHH Xây dựng Thành Công (MST: 1800153832) được thành lập từ năm 1997, có trụ sở tại số 75/1H Trần Phú, phường Cái Khế, Cần Thơ. Doanh nghiệp này đăng ký loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, quy mô nhỏ, với người đại diện pháp luật là ông Bùi Hữu Công. Lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp, đặc biệt có năng lực thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến ngày 23/10/2025, Công ty Xây dựng Thành Công đã tham gia 76 gói thầu, trúng 55 gói, trượt 18 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 141 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 83,3 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến 27/10/2025), nhà thầu này tham gia 13 gói thầu, trúng 10 gói và trượt 3 gói, đạt tỷ lệ trúng gần 77%. Tổng giá trị các gói trúng thầu trong năm 2025 là gần 23 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động đấu thầu của Công ty Xây dựng Thành Công tập trung chủ yếu tại các đơn vị ngành cấp nước ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu thể hiện mối quan hệ "thân thiết" với một số chủ đầu tư/bên mời thầu lớn.

Mối quan hệ "đặc biệt" với Cấp nước Tiền Giang

Như đã đề cập, gói thầu IB2500406733-00 là gói thầu thứ 13 mà Công ty Xây dựng Thành Công tham gia và cũng là gói thầu thứ 13 nhà thầu này trúng tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (CNTG). Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại một bên mời thầu là một con số gây chú ý đặc biệt.

Tổng giá trị 13 gói thầu mà Công ty Xây dựng Thành Công đã trúng tại CNTG là hơn 10,68 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này là 88,86%, tương đương mức tiết kiệm khoảng 11,14%. Mức tiết kiệm này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung của nhà thầu (khoảng 6,04%).

Trong năm 2025, ngoài gói IB2500406733-00, Công ty Xây dựng Thành Công còn trúng 2 gói thầu khác cũng do CNTG mời thầu:

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (giá trúng thầu 3.663.191.061 đồng).

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (phần tuyến ống + phần xây dựng) (giá trúng thầu 620.227.579 đồng).

Cả ba gói thầu này đều được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2025. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu, đặc biệt là đạt tỷ lệ trúng 100% tại cùng một bên mời thầu, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại đơn vị này.

Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 3 Luật Đấu thầu).

Tuy nhiên, việc gói thầu IB2500406733-00 chỉ có 2 nhà thầu tham dự , và nhà thầu duy nhất còn lại bị loại vì một lỗi được cho là cơ bản trong kê khai vật tư, khiến Công ty Xây dựng Thành Công trở thành lựa chọn duy nhất, phần nào cho thấy tính cạnh tranh chưa cao. Dữ liệu lịch sử cũng chỉ ra nhiều gói thầu khác mà Công ty Xây dựng Thành Công trúng thầu chỉ có sự tham gia của 1-2 đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, việc một nhà thầu có quy mô nhỏ liên tục trúng nhiều gói thầu, bao gồm cả những gói có giá trị lớn (ví dụ gói "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình" trúng tháng 3/2024 tại Công ty Huy Thắng với giá hơn 18,5 tỷ đồng khi liên danh chính) cũng đặt ra vấn đề về việc đánh giá năng lực tài chính, kỹ thuật, nhân sự, máy móc liệu đã thực sự sát sao và đảm bảo nhà thầu có đủ nguồn lực để triển khai đồng thời nhiều dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình hay chưa?

Việc Công ty Xây dựng Thành Công duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại CNTG và tỷ lệ rất cao tại một số BMT khác như Cấp nước Vĩnh Long, Công ty Huy Thắng cần được các cơ quan chức năng xem xét, rà soát lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, công tác lập HSMT, đánh giá HSDT tại các đơn vị này, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ đúng tinh thần của Luật Đấu thầu, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư.