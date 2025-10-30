Giải mã mối quan hệ giữa Công ty Đông Á và Trường ĐH Tài chính - Marketing [Kỳ 3]

Nhà thầu quen mặt - Công ty Đông Á liên tiếp được Trường ĐH Tài chính - Marketing lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu, từ chỉ định thầu đến đấu thầu rộng rãi.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) là một trong những chủ đầu tư mà Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (Công ty Đông Á) có tần suất hiện diện và trúng thầu dày đặc trong thời gian gần đây.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến 25/10/2025, dựa trên dữ liệu đấu thầu công khai và hồ sơ thu thập được, Công ty Đông Á đã được UFM lựa chọn thực hiện ít nhất 8 gói thầu, bao gồm cả các gói đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Nổi bật là hai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng trong tháng 7 và tháng 9 năm 2025. Ngày 28/07/2025, UFM phê duyệt Quyết định 2294/QĐ-ĐHTCM-ĐTMS, chọn Công ty Đông Á thực hiện gói thầu Mua sắm trang thiết bị, nội thất phòng khánh tiết A113 (Mã E-TBMT: IB2500307525). Gói thầu này có 7 nhà thầu tham dự. Công ty Đông Á trúng thầu với giá 936.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 25,52% so với giá gói thầu (1.256.652.000 đồng).

Tiếp đó, ngày 18/09/2025, UFM ký Quyết định 3021/QĐ-ĐHTCM-ĐTMS, phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty Đông Á cho gói thầu Cung cấp lắp đặt các màn hình LED và hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội trường cơ sở Long Trường (Mã E-TBMT: IB2500360043). Đây là kết quả của lần mời thầu thứ hai, sau khi lần mời thầu đầu tiên (Mã E-TBMT: IB2500314551, mở thầu ngày 21/07/2025) bị hủy. Ở lần mời thầu thứ hai này, có 3 nhà thầu tham dự. Công ty Đông Á trúng thầu với giá 2.644.138.000 đồng, tiết kiệm 7,34% so với giá gói thầu (2.853.589.105 đồng). Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Thế Long và Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Phúc Tấn đều bị loại vì lý do "Không đạt về kỹ thuật". Đáng chú ý, ở lần mời thầu đầu tiên, Hoàng Thế Long và một nhà thầu khác cũng bị loại vì lý do kỹ thuật tương tự.

Bên cạnh các gói thầu lớn, Công ty Đông Á còn được UFM chỉ định thầu rút gọn nhiều gói quy mô nhỏ hơn trong năm 2025 như: Sửa chữa cổng, nhà bảo vệ cơ sở 27 Tân Mỹ (256,9 triệu đồng); Thi công bãi xe tại trụ sở 778 Nguyễn Kiệm (89,9 triệu đồng); Cung cấp camera phục vụ chấm thi (64,8 triệu đồng); Sửa chữa sân phục vụ GDTC (195,4 triệu đồng); Sửa chữa trát tường cơ sở 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển (61,6 triệu đồng); Sửa chữa phòng thực hành Khoa Du lịch (99,1 triệu đồng)...

Trước đó, năm 2023, Liên danh Công ty Cổ phần An Minh - Công ty Đông Á cũng đã trúng gói thầu Thi công xây lắp (Mã E-TBMT: IB2300061396) thuộc dự án Sửa chữa các hư hỏng về xây dựng, thiết bị cơ sở Long Trường của UFM với giá trị hơn 9 tỷ đồng (tiết kiệm 4,5% so với giá gói thầu).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh rộng hơn, khi ghi nhận Công ty Đông Á đã tham gia 21 gói thầu tại Trường Đại học Tài chính - Marketing và trúng cả 21 gói, với tổng giá trị gần 14,9 tỷ đồng. Sự "áp đảo" này diễn ra ở cả hình thức đấu thầu rộng rãi lẫn chỉ định thầu.

Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn được ban hành nhằm mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu tại cùng một chủ đầu tư, đặc biệt là khi các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại vì lý do kỹ thuật hoặc năng lực, kinh nghiệm, cần được xem xét kỹ lưỡng. Liệu đây là minh chứng cho năng lực vượt trội tuyệt đối của Công ty Đông Á trong phân khúc thị trường này, hay có những yếu tố nào khác cần được làm rõ để đảm bảo sự công bằng và minh bạch theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu?

