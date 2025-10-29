Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng năm 2025, Công ty Đông Á đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có những gói thầu tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nối tiếp gói thầu hơn 8,4 tỷ đồng tại Ký túc xá Bách Khoa với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,16% như đã đề cập ở kỳ trước, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (Công ty Đông Á) trong năm 2025 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Đông Á đã được công bố trúng ít nhất 10 gói thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, tần suất trúng thầu tập trung khá dày đặc tại một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định.

Cụ thể, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, Công ty Đông Á trúng gói thầu Mua sắm trang thiết bị, nội thất phòng khánh tiết A113 (Mã E-TBMT: IB2500307525) với giá 936 triệu đồng (tiết kiệm 25,52%) và gói Cung cấp lắp đặt các màn hình LED và hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội trường cơ sở Long Trường (Mã E-TBMT: IB2500360043) với giá 2,644 tỷ đồng (tiết kiệm 7,34%). Ngoài ra, theo dữ liệu đấu thầu, nhà thầu này còn trúng nhiều gói chỉ định thầu quy mô nhỏ khác tại đây trong năm.

Tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, nhà thầu này trúng gói Phần xây dựng Hệ thống nghiền và sàng supe lân (Mã E-TBMT: IB2500385697) với giá 3,398 tỷ đồng (tiết kiệm 2,99%). Trước đó, vào tháng 4/2024 và tháng 2/2024, công ty cũng trúng 2 gói thầu xây lắp khác tại đây là Gói thầu Xây lắp Thùng chứa hóa chất (giá trúng thầu 12,938 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 23,27% so với dự toán) và Gói thầu Xây dựng nhà kho số 7 (giá trúng thầu 4,446 tỷ đồng, tiết kiệm 15,95% so với giá gói thầu).

Tại Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Đông Á trúng Gói thầu xây lắp: “Đầu tư mở rộng Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm” (Mã E-TBMT: IB2500151278) với giá 14,763 tỷ đồng (tiết kiệm 13,44%) và gói Sửa chữa Nhà ăn và Hội trường (NA) (giá trúng thầu 2,577 tỷ đồng, tiết kiệm 15,66%).

Bên cạnh đó, Công ty Đông Á còn tham gia liên danh và trúng thầu tại một số đơn vị khác. Đáng chú ý là gói Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị (Cải tạo nhà giảng đường B3, Mã E-TBMT: IB2500241393) tại Cơ sở II - Trường Đại học Lao động – Xã hội. Liên danh An Minh – Đông Á trúng thầu với giá 11,836 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,43% so với giá gói thầu (11,886 tỷ đồng). Tương tự gói thầu tại KTX Bách Khoa, gói thầu này cũng chỉ có 2 liên danh tham dự, và đối thủ duy nhất (Liên danh Nam Long - Nam Việt) bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Một gói thầu khác mà liên danh có Công ty Đông Á tham gia (Liên danh Công ty Đông Á - Hà Nam) là Gói thầu xây lắp và thiết bị (Dự án Trường Mầm non Hòa Phú, Mã E-TBMT: IB2500174440) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột mời thầu. Liên danh này trúng thầu với giá 9,184 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,97% so với giá gói thầu (9,768 tỷ đồng). Gói này có 3 nhà thầu/liên danh tham dự.

Nhìn chung, bức tranh đấu thầu năm 2025 của Công ty Đông Á cho thấy sự biến động lớn về tỷ lệ tiết kiệm. Có những gói thầu mua sắm, xây lắp đạt tỷ lệ tiết kiệm khá cao (trên 10%, thậm chí trên 20%), nhưng cũng có những gói thầu xây lắp lớn, đặc biệt là các gói chỉ có 2 nhà thầu tham gia hoặc chỉ có 1 nhà thầu vượt qua đánh giá kỹ thuật/năng lực kinh nghiệm, lại có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp (dưới 1%).

Điều 13 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 quy định một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu là "Thông thầu", bao gồm cả việc "Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để nhà thầu, nhà đầu tư khác trúng thầu".

Việc liên tiếp trúng các gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp sau khi đối thủ duy nhất bị loại ở các bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại các gói thầu này. Liệu có sự "quen mặt" hay "ưu ái" nào tại một số chủ đầu tư mà Công ty Đông Á thường xuyên trúng thầu?

