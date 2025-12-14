Gói thầu hơn 17 tỷ tại BV Nhân dân 115: Yêu cầu nhân sự hạn chế nhà thầu?

Tại gói thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp hơn 17 tỷ đồng tại Bệnh viện Nhân dân 115, nhà thầu cho rằng yêu cầu nhân sự đang làm hạn chế cạnh tranh.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Nhân dân 115 với dự toán 17,38 tỷ đồng do Bệnh viện Nhân dân 115 phê duyệt tại Quyết định 2613/QĐ-BVND115 ngày 22/09/2025.

Gói thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp do Bệnh viện Nhân dân 115 phê duyệt E-HSMT ngày 27/11, dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 15/12. Gói thầu ngay khi mở thầu đã vấp phải yêu cầu làm rõ HSMT từ nhà thầu.

Các nhà thầu đã gửi yêu cầu làm rõ về 3 nhóm tiêu chí chính: Nhân sự, hợp đồng tương tự/uy tín và phương pháp đánh giá/thiết bị.

Yêu cầu về nhân sự

Theo đó, HSMT yêu cầu 100% nhân sự có hợp đồng lao động và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), nhà thầu scan hợp đồng lao động của nhân sự kèm theo thông tin tra cứu BHXH (số BHXH) để chứng minh. Việc yêu cầu 100% nhân sự (bao gồm cả lao động phổ thông/nhân viên vệ sinh) phải có hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bị nhà thầu kiến nghị cho rằng vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu, gây hạn chế cạnh tranh.

Nguồn: MSC

Nhà thầu đề xuất:

- Đối với nhân sự quản lý/giám sát: Có thể yêu cầu tài liệu chứng minh năng lực/hợp đồng.

- Đối với nhân viên vệ sinh/lao động phổ thông: Chỉ yêu cầu "Bản cam kết" của Nhà thầu về việc sẽ ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ cho 100% nhân sự nếu trúng thầu và khi bắt đầu thực hiện hợp đồng.

- Bỏ yêu cầu scan HĐLĐ và thông tin tra cứu BHXH của toàn bộ nhân sự trong E-HSDT.

Yêu cầu về Uy tín Nhà thầu/Hợp đồng tương tự

Nội dung E-HSMT bị kiến nghị:

Yêu cầu "Có cam kết: không có hợp đồng cung cấp dịch vụ tương tự bị bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu".

Yêu cầu giấy nhận xét của Bệnh viện có quy mô trên 1000 giường về quá trình thực hiện hợp đồng tương tự, phải thể hiện nội dung "Trong quá trình thực hiện hợp đồng không bị lập biên bản thiếu nhân sự, thiếu máy móc thiết bị, không đảm bảo chất lượng dịch vụ làm sạch".

Trước yêu cầu này, nhà thầu cho rằng về lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Theo Mẫu số 07 (Lịch sử không hoàn thành hợp đồng) của Thông tư 79/2025/TT-BTC, nhà thầu được phép có 01 hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu. Yêu cầu “không có” là mâu thuẫn với quy định này.

Về quy mô 1000 giường: Gói thầu được chia làm 4 lô để tạo điều kiện cho nhà thầu vừa và nhỏ tham gia, nhưng ràng buộc về quy mô trên 1000 giường lại hạn chế nhà thầu.

Về nội dung trong giấy nhận xét: Nội dung "không bị lập biên bản thiếu nhân sự..." là không phù hợp vì:

- Biên bản nghiệm thu phụ thuộc vào biểu mẫu của Chủ đầu tư.

- Nếu biên bản nghiệm thu hàng tháng không có nội dung vi phạm thì được coi là đạt.

- Việc cho phép 01 hợp đồng không hoàn thành trong Mẫu 07 (bao gồm các lỗi như thiếu nhân sự) ngụ ý rằng nhà thầu vẫn đạt nếu có bị lập biên bản (nhưng vẫn không có quá 02 hợp đồng không hoàn thành).

Do đó nhà thầu đề nghị bên mời thầu xem xét lại nội dung về lịch sử hợp đồng và bỏ yêu cầu quy mô 1000 giường cùng với yêu cầu chi tiết về nội dung "Trong quá trình thực hiện hợp đồng không bị lập biên bản thiếu nhân sự...".

Yêu cầu về phương pháp đánh giá và thiết bị

Gói thầu chia 4 lô nhưng Bảng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật không đánh giá riêng từng lô mà cho cả gói thầu. Tương tự, tiêu chuẩn đánh giá về tài chính không nêu phương pháp đánh giá riêng cho từng phần.

E-HSMT yêu cầu số lượng thiết bị cho từng lô. Do đó, nhà thầu băn khoăn nếu tham dự nhiều lô (2, 3 hoặc 4 lô) có phải đề xuất đáp ứng bằng tổng số lượng thiết bị của tất cả các lô tham dự hay không?

Hiện gói thầu đã được Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo mời thầu lần 2. E-HSMT được Bệnh viện Nhân dân 115 phê duyệt theo Quyết định 3964/QĐ-BVND115 ngày 12/12, dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 23/12.