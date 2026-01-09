Nghệ An phát hiện 1.900 kg măng tươi không rõ nguồn gốc trước Tết Nguyên đán

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An về triển khai Kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; ngày 08/01/2026, Đội QLTT số 10 – Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Vạn An và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Nghệ An khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 37C-363.19, do ông Nguyễn Trần Vinh, trú tại xóm Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trong thùng chứa hàng của phương tiện có cất giấu 1.900 kg măng tươi. Ông Nguyễn Trần Vinh là chủ sở hữu hợp pháp của số hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như các tài liệu, giấy tờ có liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đã bị chảy nhớt, bốc mùi hôi, không bảo đảm an toàn sử dụng để lưu thông trên thị trường.

Đội QLTT số 10 phối hợp với các lực lượng chức năng khám phương tiện vận tải/Ảnh DMS

Đội QLTT số 10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trần Vinh về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị thu phạt trên 30 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, là giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đội QLTT số 10 tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ; tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như: thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm,..); mỹ phẩm, thuốc lá,... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu,..

Hình ảnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm/Ảnh DMS

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.