Sống Khỏe

Nghệ An phát hiện 1.900 kg măng tươi không rõ nguồn gốc trước Tết Nguyên đán

Lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ và tiêu hủy 1.900 kg măng tươi không rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn thị trường trước Tết Bính Ngọ.

Bình Nguyên

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An về triển khai Kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; ngày 08/01/2026, Đội QLTT số 10 – Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Vạn An và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Nghệ An khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 37C-363.19, do ông Nguyễn Trần Vinh, trú tại xóm Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trong thùng chứa hàng của phương tiện có cất giấu 1.900 kg măng tươi. Ông Nguyễn Trần Vinh là chủ sở hữu hợp pháp của số hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như các tài liệu, giấy tờ có liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đã bị chảy nhớt, bốc mùi hôi, không bảo đảm an toàn sử dụng để lưu thông trên thị trường.

Đội QLTT số 10 phối hợp với các lực lượng chức năng khám phương tiện vận tải/Ảnh DMS

Đội QLTT số 10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trần Vinh về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị thu phạt trên 30 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, là giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đội QLTT số 10 tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ; tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như: thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm,..); mỹ phẩm, thuốc lá,... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu,..

2-42-jpg.jpg
Hình ảnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm/Ảnh DMS

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lào Cai thu giữ hơn 800 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc

Tăng cường chống buôn lậu và hàng giả dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất, tạm giữ hơn 800 lít rượu không giấy phép.

Ngày 6/1/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 phối hợp với Công an xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành do ông L.P.L làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang kinh doanh 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng trong 44 can nhựa (20 lít/can). Trên bao bì sản phẩm không thể hiện xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số rượu nêu trên. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm là 26.400.000 đồng. Đội QLTT số 9 lập hồ sơ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Tĩnh tiêu hủy hàng trăm con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Sau khi có kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng, UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêu huỷ 145 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 6/11, thông tin từ UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật khu vực IX tổ chức tiêu hủy 145 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng.

Được biết, 145 con lợn bị tiêu hủy là của 2 hộ gia đình, trong đó, hộ ông L.M.H. (TDP Tân Phong) 120 con và hộ ông N.T.P. (TDP Trường Sơn) 25 con.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi 46 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 3 doanh nghiệp

Cục Quản lý Dược thu hồi 46 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của 3 doanh nghiệp, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Ý.

Ngày 7/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định số 4/QĐ-QLD thu hồi 46 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 3 doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty Cổ phần Lipi Group Việt Nam (địa chỉ: Lô 32, Đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0109437366) có 5 sản phẩm; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Phương Nam (địa chỉ: Số 2 ngách 345/69, phố Khương Trung, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0107262199) có 32 sản phẩm; Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO (địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0102043274) có 9 sản phẩm.

Xem chi tiết

