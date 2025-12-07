Giai đoạn 2024-2025: Tần suất trúng thầu ấn tượng, hiện tượng "một mình một ngựa" [Kỳ 2]

Thống kê cho thấy sự bứt phá của Công ty T.A.T.T, đặc biệt tại các gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, nhà thầu này cũng bị loại do không đáp ứng năng lực tại gói thầu lớn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, giai đoạn từ cuối năm 2023 đến tháng 11/2025 là thời kỳ hoạt động sôi động của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T. Phân tích các Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy những quy luật đáng chú ý về tần suất trúng thầu và mức độ cạnh tranh tại các địa bàn khác nhau.

Dấu ấn tại Thủ Đức: Những cuộc đua "một mình một ngựa"

TP Thủ Đức là địa bàn ghi nhận hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự tại các gói thầu mà Công ty T.A.T.T tham gia.

Điển hình là gói thầu "Xây lắp (bao gồm thiết bị xây dựng)" thuộc dự án Trụ sở hành chính phường Thủ Thiêm (Mã TBMT: IB2300327967). Theo Biên bản mở thầu ngày 02/12/2023, chỉ có Liên danh Công ty T.A.T.T - Công ty M&T tham dự và trúng thầu với giá 18.859.999.999,8 đồng.

Nguồn: MSC

Tiếp đó, gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc các Trung tâm (Mã TBMT: IB2400068671). Biên bản mở thầu ngày 10/04/2024 ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Phước Khanh - T.A.T.T - Thành An tham dự và trúng thầu với giá 6.714.885.472 đồng.

Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án Sửa chữa khối trường học năm 2023 (Mã TBMT: IB2300074170). Biên bản mở thầu ngày 08/05/2023 cho thấy chỉ có Liên danh Phú Minh Cường - T.A.T.T - Dịch vụ Công ích Quận 2 tham dự và trúng thầu với giá 10.250.397.402 đồng (Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 25/QĐ-QLDA-56 ngày 25/05/2023).

Nguồn: MSC

Tình trạng đấu thầu "một mình một ngựa" lặp đi lặp lại đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất tại địa bàn này.

Mở rộng địa bàn và câu chuyện đấu thầu lại tại Quảng Nam

Tại các địa bàn khác, mức độ cạnh tranh có phần rõ nét hơn. Tại Gò Vấp, gói thầu dự án Trường Tiểu học Lê Hoàn (Mã TBMT: IB2300379235) có 2 nhà thầu tham dự. Liên danh T.A.T.T - M&T đã trúng thầu với giá 22.652.000.000 đồng.

Tại Quảng Nam, gói thầu dự án Sân vận động Tam Kỳ ghi nhận diễn biến phức tạp khi phải tổ chức đấu thầu 2 lần. Lần 1 (Mã TBMT: IB2300222665), mở thầu tháng 10/2023, có 3 nhà thầu tham dự (bao gồm T.A.T.T). Tuy nhiên, gói thầu đã bị hủy theo Quyết định số 232/QĐ-BQL ngày 26/12/2023 do không nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu.

Ngay sau đó, gói thầu được đấu thầu lại (Mã TBMT: IB2300386906), mở thầu tháng 01/2024, cũng có 3 nhà thầu tham dự. Kết quả, Công ty T.A.T.T đã trúng thầu độc lập với giá 31.168.505.433 đồng.

Năm 2025: Thất bại tại các gói thầu lớn và bài học về năng lực

Bước sang năm 2025, Công ty T.A.T.T đối mặt với thách thức lớn tại các gói thầu quy mô lớn và cạnh tranh cao.

Điển hình là gói thầu "Xây lắp" dự án Trường THCS Lê Ngọc Hân (Quận Bình Tân) (Mã TBMT: IB2500021415), với giá dự toán lên tới 191.348.051.398 đồng. Biên bản mở thầu ngày 17/02/2025 ghi nhận 5 nhà thầu tham dự. Công ty T.A.T.T tham gia trong Liên danh TATT - HTG - Phan Vũ, chào giá 163.895.555.053 đồng (xếp thứ hai).

Trích Báo các đánh giá E-HSDT ngày 05/03/2025

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 05/03/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa thực hiện, liên danh này đã bị loại ở bước đánh giá về Năng lực và Kinh nghiệm. Báo cáo chỉ rõ lý do: Thiết bị ép cọc kê khai có hóa đơn không trùng khớp thông tin khi tra cứu (thể hiện tên đơn vị mua hàng khác), và nhà thầu không nhận được sự hỗ trợ làm rõ từ đơn vị cho thuê thiết bị. Ngoài ra, nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng) cũng không đáp ứng yêu cầu.

Việc bị loại do không đáp ứng năng lực cơ bản và tính trung thực trong kê khai thiết bị tại gói thầu lớn là một dấu hiệu đáng chú ý về năng lực thực tế của nhà thầu.

Tiếp đó, tại gói thầu dự án Trường THCS Chánh Hưng (Quận 8) (Mã TBMT: IB2500408147), giá dự toán hơn 72,8 tỷ đồng. Mở thầu tháng 10/2025, có 3 nhà thầu tham dự. Liên danh TATT - Định Võ chào giá thấp nhất (hơn 69,7 tỷ đồng) nhưng vẫn trượt thầu, cho thấy khả năng không đáp ứng các yêu cầu khác ngoài giá.

Hệ thống hóa các con số "biết nói"

Phân tích dữ liệu cho thấy một quy luật rõ ràng: Công ty T.A.T.T thường thành công tại các gói thầu có ít sự cạnh tranh (1-3 nhà thầu tham dự). Khi số lượng nhà thầu tăng lên hoặc tại các gói thầu quy mô rất lớn đòi hỏi năng lực cao, nhà thầu này bộc lộ những hạn chế rõ rệt. Điều này đặt ra yêu cầu về việc đánh giá đúng thực lực và chiến lược phát triển bền vững của nhà thầu trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Giải mã các mối quan hệ chiến lược: Đối tác liên danh và các đơn vị tư vấn mời thầu