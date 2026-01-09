Hà Nội

Cơ thể kỳ dị của loài cá ngụy trang tài tình nhất quả đất

Giải mã

Cơ thể kỳ dị của loài cá ngụy trang tài tình nhất quả đất

Ẩn mình dưới đáy biển cát và bùn, các loài cá bơn bộ (Pleuronectiformes) là minh chứng kỳ lạ cho khả năng thích nghi độc đáo của các loài vật trong tự nhiên.

T.B (tổng hợp)
Có cấu trúc cơ thể bất đối xứng hiếm gặp. Các loài cá bơn có đặc điểm nổi bật là cả hai mắt nằm cùng một bên đầu, giúp chúng quan sát môi trường khi nằm sát đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Quá trình biến đổi hình thái xảy ra sau khi nở. Khi còn non, cá bơn có hình dạng đối xứng như cá thường, nhưng trong quá trình phát triển, một mắt sẽ di chuyển sang phía còn lại của đầu. Ảnh: Pinterest.
Lối sống gắn chặt với đáy biển. Hầu hết cá bơn sống ở đáy đại dương hoặc vùng nước ven bờ, thường vùi mình trong cát để tránh kẻ thù và chờ con mồi. Ảnh: Pinterest.
Khả năng ngụy trang cực kỳ tinh vi. Da cá bơn có thể thay đổi màu sắc và hoa văn để hòa lẫn với môi trường xung quanh, giúp chúng gần như “biến mất” trước mắt đối thủ. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thiên về săn mồi phục kích. Cá bơn ăn giáp xác, cá nhỏ và sinh vật đáy, thường bất ngờ lao lên từ lớp cát để tóm gọn con mồi. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp các đại dương. Bộ Pleuronectiformes bao gồm hàng trăm loài, phân bố từ vùng biển ôn đới lạnh đến nhiệt đới, đặc biệt phổ biến ở Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Có giá trị kinh tế cao. Nhiều loài cá bơn như cá bơn sao, cá bơn châu Âu hay cá bơn Thái Bình Dương được khai thác và nuôi rộng rãi vì thịt trắng, thơm và ít xương. Ảnh: Pinterest.
Là chỉ dấu sinh thái quan trọng. Sự suy giảm số lượng cá bơn có thể phản ánh tình trạng ô nhiễm hoặc mất cân bằng hệ sinh thái đáy biển, khiến chúng trở thành loài được giới khoa học quan tâm theo dõi. Ảnh: Pinterest.
