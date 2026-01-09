Hàm Thuận Bắc: Gói thầu sửa trường Nguyễn Văn Linh về tay An Dương Phát

Dù có tới 9 nhà thầu tham dự với những màn rượt đuổi giá kịch tính, nhưng tại gói thầu sửa chữa Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Công ty TNHH An Dương Phát vẫn "về đích" sát giá dự toán.

Thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu xây lắp học đường quan trọng. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc thầu này đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế khi đơn vị trúng thầu có giá cao hơn 5 đối thủ khác trong cùng một mặt bằng cạnh tranh.

Từ dự án học đường đến cuộc "đua giá" của 9 nhà thầu

Dự án "Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc" có tổng mức đầu tư hơn 54,5 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 12 (Sửa chữa khối phòng học, khối phòng chức năng và phòng bộ môn) là hạng mục cốt yếu với giá dự toán được phê duyệt là 9.843.983.000 đồng.

Lộ trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện chặt chẽ qua các bước: Từ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 07/QĐ-BQLDA) đến phê duyệt hồ sơ mời thầu (Quyết định số 173/QĐ-BQLDA). Tại thời điểm mở thầu ngày 17/11/2025, gói thầu này đã thu hút sự tham gia của 09 đơn vị. Biên bản mở thầu ghi nhận một kịch bản cạnh tranh gay gắt về giá, trong đó có tới 05 nhà thầu chào giá thấp hơn đơn vị được phê duyệt trúng thầu.

Cụ thể, các nhà thầu có mức giá "siêu tiết kiệm" cho ngân sách bao gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Phú: Chào giá sau giảm giá chỉ 9.630.855.432 đồng (Thấp nhất gói thầu).

Liên danh Thanh Niên - Hoàng Oanh: Chào giá 9.664.759.925 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa: Chào giá 9.664.765.750 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Vũ Linh: Chào giá 9.667.430.731 đồng.

Liên danh gói thầu số 12: Chào giá 9.692.267.731 đồng.

Ba nhà thầu chào giá cao hơn còn lại là Liên danh tỉnh Lâm Đồng, Công ty Thịnh Phúc và Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2.

"Lọc" đối thủ bằng rào cản kỹ thuật?

Dựa trên Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), tổ chuyên gia đã chỉ ra những "nút thắt" khiến các nhà thầu này bị loại:

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Phú (đơn vị giá thấp nhất) bị đánh giá "Không đạt" với lý do: "Nhà thầu không có bản cam kết cung cấp bản gốc trong quá trình đối chiếu E-HSDT".

Trong khi đó, các đơn vị như Liên danh Thanh Niên - Hoàng Oanh, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Linh và Công ty Sinh Hòa đồng loạt bị đánh giá "Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật" theo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu.

Quyết định số 218/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Việc hàng loạt đối thủ giá thấp bị loại tại bước kỹ thuật đã trực tiếp mở đường cho Công ty TNHH An Dương Phát giành chiến thắng với giá 9.719.039.205 đồng. Đáng chú ý, mức giá này chỉ thấp hơn giá dự toán hơn 124 triệu đồng, đưa tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này là 1,27%.

"Sức khỏe" đấu thầu của Công ty TNHH An Dương Phát

Công ty TNHH An Dương Phát (trụ sở tại TP Phan Thiết, Bình Thuận; địa chỉ cập nhật theo địa giới hành chính mới tại Lâm Đồng) là một doanh nghiệp có "thâm niên" đấu thầu đáng nể với 84 gói thầu tham gia và 52 gói trúng. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) được ghi nhận khoảng 328.286.805.504 đồng.

Tuy nhiên, soi chiếu hoạt động trong năm 2025, nhà thầu này cho thấy một kịch bản lặp lại: Trúng thầu sát nút. Trong 03 gói thầu trúng thầu tính từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên duy trì ở mức dưới 1,5%. Điển hình là gói thầu số 09 (Thi công cải tạo Khối kỹ thuật nghiệp vụ) cũng tại Ban QLDA Hàm Thuận Bắc, doanh nghiệp này cũng trúng thầu với vai trò độc lập và giá sát giá dự toán.