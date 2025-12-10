Hà Nội

Giải mã các mối quan hệ chiến lược: Đối tác liên danh và các đơn vị tư vấn mời thầu [Kỳ 3]

Sự thành công của Công ty T.A.T.T gắn liền với đối tác liên danh quen thuộc M&T và mối quan hệ hiệu quả với các đơn vị tư vấn mời thầu như Thiên Lộc Gia, Phú Thạnh.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T, nổi lên hai trục quan hệ chính mang tính chiến lược: Quan hệ chiều ngang với các đối tác liên danh và quan hệ chiều dọc với các đơn vị tư vấn mời thầu.

"Cặp bài trùng" T.A.T.T và M&T

Trong số 13 nhà thầu mà Công ty T.A.T.T từng liên danh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ M&T (Công ty M&T) là cái tên xuất hiện với tần suất cao nhất và hiệu quả ấn tượng nhất. Hai nhà thầu này đã cùng nhau tham gia ít nhất 5 gói thầu, trúng 4 gói với tổng giá trị trên 208 tỷ đồng.

Hồ sơ xác thực cho thấy sự kết hợp chặt chẽ này:

Tại dự án Bệnh viện Phú Nhuận (tháng 12/2024), Công ty M&T là thành viên trong liên danh trúng gói thầu Xây lắp trị giá hơn 99,5 tỷ đồng.

Tại dự án Trường Tiểu học Lê Hoàn (Gò Vấp), Biên bản mở thầu ngày 12/01/2024 xác nhận Liên danh T.A.T.T - M&T là một trong hai nhà thầu tham dự và sau đó trúng thầu gói trị giá hơn 22,6 tỷ đồng.

Tại dự án Trụ sở phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), Biên bản mở thầu ngày 02/12/2023 ghi nhận Liên danh T.A.T.T - M&T là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói trị giá hơn 18,8 tỷ đồng.

Họ cũng cùng nhau tham gia và trượt gói thầu Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Gò Vấp) vào tháng 12/2023, nơi có 4 nhà thầu cạnh tranh.

Việc liên danh là hoạt động bình thường nhằm bổ sung năng lực. Tuy nhiên, khi một cặp đối tác liên tục xuất hiện và trúng thầu cùng nhau, đặc biệt trong các gói thầu chỉ có 1 hoặc 2 nhà thầu tham dự, điều này đặt ra câu hỏi về sự phân chia vai trò, trách nhiệm thực tế và liệu sự kết hợp này có tạo ra lợi thế cạnh tranh đặc biệt nào đó hay không.

Vai trò của các đơn vị tư vấn mời thầu "quen thuộc"

Phân tích vai trò của các đơn vị tư vấn (Bên mời thầu) cũng cho thấy những mối quan hệ đáng chú ý.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia: Đây là đơn vị tư vấn mời thầu cho cả hai gói thầu lớn nhất mà Công ty T.A.T.T trúng tại Bệnh viện Phú Nhuận (tổng trị giá gần 150 tỷ đồng). Hồ sơ cho thấy, Công ty Thiên Lộc Gia cũng chính là đơn vị đã đề xuất điều chỉnh E-HSMT quan trọng tại gói thầu xây lắp, nới lỏng tiêu chí kinh nghiệm từ "công trình y tế" sang "công trình dân dụng".

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Thương mại Bửu Thành: Đơn vị này là Bên mời thầu cho các gói thầu tại quận Gò Vấp mà Liên danh T.A.T.T - M&T tham gia (1 trúng, 1 trượt).

Các đơn vị tư vấn tại TP Thủ Đức: Tại các gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu ở TP Thủ Đức, có sự xuất hiện của các Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô Thị Sài Gòn, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát Phú Thành, và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh. Khi kết quả liên tục là các gói thầu thiếu cạnh tranh, vai trò của các đơn vị tư vấn trong việc xây dựng E-HSMT cần được xem xét để đảm bảo tính khách quan.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh: Dữ liệu lịch sử (giai đoạn 2018-2021) ghi nhận Công ty T.A.T.T đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (4/4 gói) do Công ty Phú Thạnh làm BMT, với tổng giá trị hơn 122 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu 100% tại một Bên mời thầu qua nhiều năm là một hiện tượng cần được giám sát.

Sự đan xen giữa các mối quan hệ này tạo nên một mạng lưới phức tạp. Việc làm rõ các mối quan hệ "sân nhà" là cần thiết để đảm bảo môi trường đấu thầu cạnh tranh, minh bạch, không bị chi phối bởi các yếu tố phi năng lực.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Điều chỉnh E-HSMT, tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" và bài toán cạnh tranh

