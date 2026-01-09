Gói thầu hơn 2,5 tỷ ở Đồng Nai: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì ‘thiếu thuyết minh rào chắn’?

Công ty Kim Hoàng Nguyên trúng gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng tại Ban QLDA khu vực 04 (tỉnh Đồng Nai) sau khi đơn vị tư vấn đánh giá nhà thầu chào giá thấp nhất (2,44 tỷ đồng) không đạt kỹ thuật.

Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên (Công ty Kim Hoàng Nguyên) vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 2,5 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực 04 tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đơn vị chào giá thấp nhất (2,44 tỷ đồng) đã bị đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật vì các lý do như thuyết minh sơ sài và biểu đồ nhân sự không hợp lý.

Hành trình gói thầu 2,6 tỷ đồng tại xã Dầu Giây

Gói thầu được đề cập là “Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng” (Mã TBMT: IB2500578044), thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đài truyền thanh”. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực 04 (Ban QLDA khu vực 04). Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát).

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 924/QĐ-BQLDA ngày 27/11/2025, Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đài truyền thanh có giá 2.608.063.005 đồng, được áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu ngày 20/12/2025 ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu, gồm:

Công ty CP Đại Việt Lạc Hồng, giá dự thầu 2.448.888.888 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại An Nam, giá dự thầu 2.590.222.111 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát, giá dự thầu 2.600.609.172 đồng.

Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên, giá dự thầu 2.580.609.172 đồng (giảm giá 0%).

Như vậy, Công ty CP Đại Việt Lạc Hồng là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất, thấp hơn Công ty Kim Hoàng Nguyên (nhà thầu trúng thầu) khoảng 131 triệu đồng.

Lý do nhà thầu giá thấp nhất ‘trượt’ kỹ thuật

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn – Công ty Hoàng Phát lập lại cho thấy một kết quả khác. Theo đó, hồ sơ dự thầu của cả 3 đối thủ của Công ty Kim Hoàng Nguyên đều bị đánh giá “Không đạt”.

Cụ thể, đối với Công ty CP Đại Việt Lạc Hồng (nhà thầu giá thấp nhất), báo cáo đánh giá nêu lý do: “Giải pháp về công tác thi công các hạng mục chính không đầy đủ thuyết minh kèm theo (thiếu phương án bố trí rào chắn công trường) và biểu đồ tiến độ cung ứng nhân sự, thiết bị không hợp lý”.

Đối với Công ty An Nam và Công ty Phú Gia Phát, lý do “Không đạt” được đưa ra là do hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Kết quả, Công ty Kim Hoàng Nguyên là nhà thầu duy nhất được đánh giá “Đạt” ở tất cả các bước và được xếp hạng thứ nhất.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá này, ngày 24/12/2025, ông Lê Hùng Toàn – Giám đốc Ban QLDA khu vực 04 đã ký Quyết định số 1125/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên. Giá trúng thầu là 2.580.609.172 đồng.

Quyết định số 1125/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên. Nguồn: MSC

So với giá dự toán gói thầu (2.608.063.005 đồng), mức tiết kiệm sau đấu thầu chỉ đạt khoảng 27 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 1,05%.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Về nhà thầu trúng thầu, Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên (MST 3600879853) có trụ sở chính tại số 84, Hẻm 210, KP 1, phường Long Khánh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Khương.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến cuối tháng 12/2025, Công ty Kim Hoàng Nguyên đã tham gia 48 gói thầu, trúng 31 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 185 tỷ đồng. Năm 2025 ghi nhận là năm đơn vị này hoạt động sôi nổi khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp tại khu vực tỉnh Đồng Nai, trong đó có những gói thầu giá trị lớn như hạng mục chiếu sáng đường song hành Quốc lộ 20 (hơn 10,5 tỷ đồng).

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trong năm 2025 nhà thầu Kim Hoàng Nguyên còn trúng 2 gói do Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát mời thầu: Gói thầu số 1: thi công xây dựng, Dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng và bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông trên tuyến đường song hành phía Đông Quốc Lộ 20 Kim Hoàng Nguyên trúng với giá 10.558.912.111 đồng vào ngày 24/05/2025. Gói thầu số 6 (Xây lắp): Xây dựng, Kim Hoàng Nguyên trúng thầu với giá 3.346.496.221 đồng vào ngày 26/6/2025.