Gói thầu hơn 2,7 tỷ TCT Cấp nước Sài Gòn: Duy nhất nhà thầu quen mặt tham gia

Chỉ mình Công ty Phạm Sơn dự gói thầu hơn 2,7 tỷ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với tỷ lệ tiết kiệm 10%.

Chỉ một nhà thầu tham gia

Gói thầu trên thuộc dự án mua sắm khung nắp hầm ứng phó sự cố với mục tiêu ứng phó sự cố các khung nắp hầm hư hỏng, tiến hành thay thế các khung nắp hầm bị khuất lấp, bị hư hỏng do quá trình đô thị hoá; bong tróc, lún sụt sau thời gian sử dụng lâu dài và không gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông đường bộ của người dân thành phố.

Với tổng mức đầu tư hơn 2,71 tỷ đồng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV phê duyệt tại Quyết định 2452/QĐ-TCT-KHĐT ngày 05/11/2025.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu mua sắm khung nắp hầm ứng phó sự cố có giá 2,7 tỷ đồng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 8/12, gói thầu trên chỉ thu hút duy nhất Công ty TNHH MTV Sản xuất Phạm Sơn dự thầu với giá 2,432 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 10%).

Trúng 20 gói thầu tại TCT Cấp nước Sài Gòn

Công ty TNHH MTV Sản xuất Phạm Sơn có địa chỉ tại Phường Bình Trưng, TP HCM; đã trúng 32/34 gói thầu, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 59,76 tỷ đồng (trên 6,62 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty từ năm 2020 đến tháng 8/2025 đã trúng 20 gói thầu mua sắm tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV. Ngoài ra công ty còn trúng thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức…

Các gói thầu đã trúng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV bao gồm:

Nguồn: MSC

Gói thầu cung cấp và lắp đặt các khớp nối mềm thuộc dự án Thay các khớp nối mềm đường ống ngõ ra các bơm chính Nhà máy nước Thủ Đức với giá 1,43 tỷ đồng thực hiện trong 168 ngày. Tại gói thầu này, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Đô thị Việt bị loại với lý do “E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ B.A.C.A.U xếp hạng 3, Công ty Cổ phần WesternTech Việt Nam xếp hạng 4, Công ty TNHH MTV Hải Hiền xếp hạng 5.

Gói thầu Trang bị bộ sửa chữa khẩn cấp ống bê tông nòng thép dự ứng lực DN1800 và DN2400 thuộc dự án Trang bị bộ sửa chữa khẩn cấp ống bê tông nòng thép dự ứng lực DN1800 và DN2400 cho Nhà máy nước Thủ Đức với giá trúng thầu 5,988 tỷ đồng thực hiện trong 110 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Gói thầu cung cấp vật tư và cải tạo sàn cầu sắt Trạm bơm Hóa An; ngày 22/5/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Phạm Sơn trúng với giá 912 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa phục hồi các van cánh bướm, van cổng và van một chiều Nhà máy nước Thủ Đức, ngày 19/5 được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV chỉ định thầu với giá 906 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày.

Bên cạnh đó, nhà thầu còn được chỉ định gói thầu Cải tạo sàn thao tác kiểm tra vận hành động cơ và bơm chính nước thô tại Trạm bơm Hòa Phú với giá 736 triệu đồng thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu Gia công chế tạo vật tư dự phòng, bộ sửa chữa khẩn cấp cho tuyến ống bê tông, liên danh Phạm Sơn – Đức Dũng Steel (Công ty TNHH MTV Sản xuất Phạm Sơn – Công ty TNHH Thương mại Đức Dũng Steel) trúng với giá 12,59 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày…