Công ty T.A.T.T tại dự án BV Phú Nhuận: Dấu ấn trăm tỷ và những điều chỉnh trong hồ sơ mời thầu [Kỳ 1]

Công ty T.A.T.T liên tiếp trúng hai gói thầu gần 150 tỷ đồng tại Bệnh viện Phú Nhuận. Hồ sơ ghi nhận những điều chỉnh đáng chú ý về tiêu chí kinh nghiệm và phương thức đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T (gọi tắt là Công ty T.A.T.T) đang nổi lên như một nhà thầu quen thuộc tại các dự án sử dụng vốn ngân sách tại TP HCM. Đặc biệt, tại dự án Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Phú Nhuận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận làm Chủ đầu tư (CĐT), nhà thầu này đã ghi dấu ấn đậm nét với hai gói thầu lớn có tổng giá trị xấp xỉ 149 tỷ đồng.

Gói thầu 99 tỷ đồng và sự thay đổi tiêu chí kinh nghiệm

Gói thầu đầu tiên là gói "Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng)" (Mã TBMT: IB2400550726). Kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố ngày 26/12/2024. Liên danh TATT - M&T - AST (gồm Công ty T.A.T.T, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ M&T và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trang thiết bị Y tế Sài Gòn A.S.T.) đã trúng thầu với giá trị 99.551.480.362 đồng.

Nguồn: MSC

Quá trình đấu thầu gói này ghi nhận một diễn biến đáng chú ý. Đơn vị được ủy quyền làm Bên mời thầu (BMT) là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (Công ty Thiên Lộc Gia).

Theo tài liệu, E-HSMT ban đầu được phát hành ngày 06/12/2024. Chỉ 4 ngày sau, ngày 10/12/2024, Công ty Thiên Lộc Gia đã có Công văn số 384/CV-TLG (do ông Trần Trung Đức ký) đề nghị Chủ đầu tư sửa đổi E-HSMT. Ngày 11/12/2024, ông Vũ Thế Thịnh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực quận Phú Nhuận, đã ký Quyết định số 286/QĐ-QLDA-ĐT phê duyệt sự điều chỉnh này.

Công văn số 384/CV-TLG ngày 10/12/2024 (Nguồn: MSC)

Nội dung sửa đổi tập trung vào tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Cụ thể, yêu cầu ban đầu là kinh nghiệm thực hiện công trình loại kết cấu "Công trình Y tế, Cấp II". Yêu cầu sau điều chỉnh được nới rộng thành "Công trình Dân dụng, Cấp II".

Việc điều chỉnh từ yêu cầu kinh nghiệm chuyên biệt trong lĩnh vực "Y tế" sang kinh nghiệm "Dân dụng" chung đã làm thay đổi căn bản điều kiện tiên quyết của gói thầu. Việc nới lỏng tiêu chí này đặt ra câu hỏi: Liệu sự điều chỉnh này nhằm tăng tính cạnh tranh một cách khách quan, hay có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu chưa có kinh nghiệm chuyên sâu về công trình y tế?

Gói thầu 49 tỷ đồng và sự thay đổi phương thức đấu thầu

Gói thầu thứ hai là gói "Cung cấp lắp đặt Thiết bị xây dựng (Bao gồm chi phí dự phòng)". Kết quả được công bố ngày 20/09/2025. Liên danh TAA (Công ty T.A.T.T đứng đầu) trúng thầu với giá 49.356.584.389 đồng. BMT vẫn là Công ty Thiên Lộc Gia.

Tại gói thầu này cũng ghi nhận sự điều chỉnh quan trọng. Theo Quyết định số 452/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 03/06/2025 do ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM ký, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được điều chỉnh. Phương thức lựa chọn nhà thầu cho gói này đã được chuyển từ "Một giai đoạn, hai túi hồ sơ" sang "Một giai đoạn, một túi hồ sơ", đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện xuống 06 tháng.

Việc thay đổi phương thức này thường nhằm rút ngắn thời gian, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá sâu về năng lực kỹ thuật, khi các đề xuất kỹ thuật và tài chính được xem xét đồng thời.

Chân dung nhà thầu T.A.T.T

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T (MSDN: 0303034537), trụ sở tại B27 Đường Số 4 Khu Dân Cư Rạch Bà Miêng, Phường An Hội Đông, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Sỹ Trí, Giám đốc.

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty T.A.T.T có tỷ lệ thành công cao. Tính đến tháng 11/2025, nhà thầu này đã tham gia 30 gói thầu, trúng 20 gói (tỷ lệ khoảng 66,6%).

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) lên tới 463.017.673.459 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò liên danh (tính tổng giá trị liên danh) là hơn 312,4 tỷ đồng, gấp đôi so với vai trò độc lập (hơn 150,5 tỷ đồng). Điều này cho thấy chiến lược liên danh là một thế mạnh nổi bật của Công ty T.A.T.T.

Địa bàn hoạt động chủ yếu tập trung tại TP HCM (16 gói) và tỉnh Quảng Nam (3 gói).

Việc liên tiếp trúng các gói thầu lớn là minh chứng cho năng lực của nhà thầu. Tuy nhiên, những điều chỉnh trong quy trình đấu thầu là những khía cạnh cần được phân tích sâu hơn để đánh giá tính cạnh tranh và minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu.

[Kỳ 2] Giai đoạn 2024-2025: Tần suất trúng thầu ấn tượng, hiện tượng "một mình một ngựa"