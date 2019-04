Trương Quỳnh Anh bất ngờ tuyên bố “sốc” về tình trạng hôn nhân

Vài ngày trước, Trương Quỳnh Anh và Tim bị bắt gặp thân thiết đưa con trai Sushi đi du lịch tại Thái Lan. Cả hai vô cùng vui vẻ và thoải mái khi đứng chung một khung hình chơi đùa trong lễ hội đón năm mới ở xứ sở chùa vàng.

Cặp đôi vừa cùng nhau du lịch Thái Lan.

Nhưng khi vừa về đến Việt Nam, Trương Quỳnh Anh lại ngầm thông báo tình trạng độc thân vui tính khi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp mới nhất kèm chú thích: "Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc. Muốn hạnh phúc thì đứng đó chờ em. Em sống nốt phần đời độc thân vui tánh này cái đã".



Như một thói quen, cư dân mạng liền gọi tên chồng cũ của cô - nam ca sĩ Tim: "Chị rất xinh, nhưng em vẫn thích chị và anh Tim đứng chụp hình gần nhau".

Trương Quỳnh Anh khoe ảnh xinh đẹp kèm tuyên bố vẫn độc thân vui tính.

Trước đó trên trang cá nhân, Tim bất ngờ đăng tải bức hình chụp cùng một cô lái đò giấu mặt kèm chú thích: "Girl in town! The story begins with my new girlfriend" (Tạm dịch: Cô gái trong thị trấn! Bắt đầu câu chuyện của tôi và cô bạn gái mới).



Không ít cư dân mạng lẫn fan đều tò mò về danh tính cô gái trong ảnh nhưng nam ca sĩ không tiết lộ. Một bình luận cho rằng cô gái này rất giống ca sĩ Trương Quỳnh Anh : "Phải chị Quỳnh Anh không ta?", Tim đã phản hồi một cách đầy phũ phàng: "Không bao giờ". Điều này càng gây hoang mang cho fan hơn vì nó trái hẳn với phát ngôn trước đó của nam ca sĩ.

Tim cũng đăng ảnh cùng cô gái lạ mặt cách đó không lâu.