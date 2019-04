Tim bất ngờ nói lời phũ phàng với vợ cũ Trương Quỳnh Anh

Tim và Trương Quỳnh Anh công khai chuyện ly hôn vào năm 2018. Cả hai vẫn sống chung một nhà để tiện chăm sóc cho con trai. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Tim khẳng định dù chia tay nhưng anh chưa hết yêu, ly hôn chỉ là chuyện giấy tờ và để làm hài lòng bố mẹ của Trương Quỳnh Anh.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Tim bất ngờ đăng tải bức hình chụp cùng một cô lái đò giấu mặt kèm chú thích: "Girl in town! The story begins with my new girlfriend" (Tạm dịch: Cô gái trong thị trấn! Bắt đầu câu chuyện của tôi và cô bạn gái mới).

Tim bất ngờ đăng ảnh với cô gái lạ và trả lời sốc khi bị hỏi có phải Trương Quỳnh Anh. Không ít cư dân mạng lẫn fan đều tò mò về danh tính cô gái trong ảnh nhưng nam ca sĩ không tiết lộ. Một bình luận cho rằng cô gái này rất giống Trương Quỳnh Anh: "Phải chị Quỳnh Anh không ta?", Tim đã phản hồi một cách đầy phũ phàng: "Không bao giờ". Điều này càng gây hoang mang cho fan hơn vì nó trái hẳn với phát ngôn trước đó của nam ca sĩ. Trước đó không lâu, trong ngày giỗ tổ Hùng Vương, Tim và Trương Quỳnh Anh còn bị bắt gặp sang Thái vui đùa trong lễ hội tạt nước. Thế mà nay anh lại thay đổi chóng mặt. Cách đó ít ngày, Trương Quỳnh Anh và Tim đã bất ngờ cùng con trai tham gia lễ hội té nước Songkran. Dù đã ly hôn khá lâu nhưng thực tế khi nhìn vào ít ai nghĩ rằng tình cảm giữa hai nghệ sĩ này đã tan vỡ. Tuy nhiên, để tránh sự chú ý của mọi người thì Trương Quỳnh Anh và Tim không đăng tải hình ảnh chụp chung lên mạng xã hội.



Trong khi Tim cũng đăng ảnh mình tại Thái Lan: "Một chiều đi dạo Bangkok, 1 khoảnh khắc bất chợt do một người đặc biệt chụp. Đây có lẽ là lúc ốm nhất từ 3 năm trở lại đây".

Cặp đôi khẳng định vẫn sẽ ở chung nhà, đi chơi cùng nhau như bao cặp vợ chồng khác để con không bị thiệt thòi, và Trương Quỳnh Anh chỉ coi chồng cũ là "người anh trai cùng nhà".

Gần đây nhất, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Tim sau ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà: "Khó nói lắm. Anh ấy bây giờ không còn là chồng tôi mà là người ở chung nhà, người bạn, có lúc lại chia sẻ công việc như một người anh trai, và là người cha của con mình. Mỗi ngày, tôi sẽ nhìn anh ấy với một ánh mắt khác, tôi không thể hiểu được. Nói về tình cảm, vì người đó đã trải qua 8 năm với mình, nhiều khi mình giận, thương, ghét, hận, rất nhiều cảm xúc nên gần như là người thân trong gia đình chứ không còn là người yêu nữa. Lạ lắm".