Sự nghiệp mờ nhạt, đời tư tai tiếng của Châu Việt Cường

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Chấn Khang livestream bên Châu Việt Cường (giữa), cho thấy Châu Việt Cường đã được ra tù. Ảnh: FB Lâm Chấn Khang. Năm 2018, cơ quan Điều tra công an ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội "Vô ý làm chết người". Theo điều tra ban đầu, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường tưởng cô gái trẻ bị ma nhập nên nhét tỏi vào miệng cô gái, khiến nạn nhân tử vong do bị tắc đường hô hấp. Ảnh: Dân Việt. Tháng 3/2019, Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam về tội “Giết người”. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. Tháng 8/2019, Châu Việt Cường được giảm 2 năm tù. Ảnh: Hà Nội Mới. Trước đó nam ca sĩ cũng từng vướng ồn ào. Năm 2016, theo Một Thế Giới, Châu Việt Cường đang hát ở gần sân vận động huyện Vân Đồn, Quảng Ninh thì có vài người bán đồ loa, đài đứng dưới bật nhạc của Châu Khải Phong. Châu Việt Cường đã đề nghị tắt nhạc nhưng những người này không làm theo. Quá bức xúc, Châu Việt Cường định đánh người bật nhạc Châu Khải Phong. Sợ bị đánh, người bán loa phải xin lỗi Châu Việt Cường. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Năm 2017, theo An Ninh Thủ Đô, Châu Việt Cường động tay động chân với một nam thanh niên điều khiển xe máy lao với tốc độ rất nhanh đâm vào ô tô của Châu Việt Cường. Nam ca sĩ giải thích, do tay anh đeo nhẫn nên mới khiến mặt người này bị chảy máu sau cú đấm. Ảnh: FB Châu Việt Cường.Ca sĩ hội chợ Châu Việt Cường từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh được biết đến qua một số ca khúc thị trường như Bạc trắng tình đời, Vợ là nhất. Châu Việt Cường từng Nam tiến để phát triển sự nghiệp nhưng không gây chú ý. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Khi mới vào nghề, Châu Việt Cường khá nghèo nên ai mời anh cũng nhận show đi hát. Ngoài chạy show hội chợ, Châu Việt Cường còn tích cực đi hát tại lễ khánh thành, đám cưới. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Theo Người Đưa Tin, một người bạn chơi với Châu Việt Cường cho hay, nam ca sĩ hội chợ đã phẫu thuật thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt để có ngoại hình bắt mắt hơn. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Xem video: "TP HCM: Triệt phá đường dây ngụy trang 42 kg ma túy trong cặp học sinh".

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Chấn Khang livestream bên Châu Việt Cường (giữa), cho thấy Châu Việt Cường đã được ra tù. Ảnh: FB Lâm Chấn Khang. Năm 2018, cơ quan Điều tra công an ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội "Vô ý làm chết người". Theo điều tra ban đầu, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường tưởng cô gái trẻ bị ma nhập nên nhét tỏi vào miệng cô gái, khiến nạn nhân tử vong do bị tắc đường hô hấp. Ảnh: Dân Việt. Tháng 3/2019, Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam về tội “Giết người”. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. Tháng 8/2019, Châu Việt Cường được giảm 2 năm tù. Ảnh: Hà Nội Mới. Trước đó nam ca sĩ cũng từng vướng ồn ào. Năm 2016, theo Một Thế Giới, Châu Việt Cường đang hát ở gần sân vận động huyện Vân Đồn, Quảng Ninh thì có vài người bán đồ loa, đài đứng dưới bật nhạc của Châu Khải Phong. Châu Việt Cường đã đề nghị tắt nhạc nhưng những người này không làm theo. Quá bức xúc, Châu Việt Cường định đánh người bật nhạc Châu Khải Phong. Sợ bị đánh, người bán loa phải xin lỗi Châu Việt Cường. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Năm 2017, theo An Ninh Thủ Đô, Châu Việt Cường động tay động chân với một nam thanh niên điều khiển xe máy lao với tốc độ rất nhanh đâm vào ô tô của Châu Việt Cường. Nam ca sĩ giải thích, do tay anh đeo nhẫn nên mới khiến mặt người này bị chảy máu sau cú đấm. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Ca sĩ hội chợ Châu Việt Cường từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh được biết đến qua một số ca khúc thị trường như Bạc trắng tình đời, Vợ là nhất. Châu Việt Cường từng Nam tiến để phát triển sự nghiệp nhưng không gây chú ý. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Khi mới vào nghề, Châu Việt Cường khá nghèo nên ai mời anh cũng nhận show đi hát. Ngoài chạy show hội chợ, Châu Việt Cường còn tích cực đi hát tại lễ khánh thành, đám cưới. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Theo Người Đưa Tin, một người bạn chơi với Châu Việt Cường cho hay, nam ca sĩ hội chợ đã phẫu thuật thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt để có ngoại hình bắt mắt hơn. Ảnh: FB Châu Việt Cường. Xem video: "TP HCM: Triệt phá đường dây ngụy trang 42 kg ma túy trong cặp học sinh".