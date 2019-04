Hồng Đăng: Tôi và Hoàng Thùy Linh không có cảnh nóng nào cả

Đây là bộ phim tôi bị ăn đòn nhiều nhất

- Nhìn nước da anh ngăm đen, đó có phải do thời gian dài lăn lộn với vai diễn mới trong "Mê cung"? Lý do vì sao mà cả anh cũng như dàn diễn viên gần như không tiết lộ bất cứ thông tin gì về bộ phim cho tới cận ngày họp báo?

Diễn viên có lẽ là một trong những nghề độc hại nhất, ví dụ như thường xuyên phải thức đêm, phơi nắng, có khi quay đến 6-7 sáng để kịp tiến độ bối cảnh, đôi khi phải chui vào bãi rác rất bẩn, rủi ro nhiều thứ. Do vậy da bị đen sạm đi cũng là điều hết sức bình thường với nghề này, đặc biệt là dòng phim hình sự diễn viên phải chui rúc ở những nơi mà người thường ít khi vào. Có hôm chúng tôi phải quay 1 ngày trên núi mà không có bóng che nào cả nên anh em rất vất vả.

Còn lý do vì sao "Mê cung" gần ngày chiếu mới tiết lộ thông tin là vì chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho khán giả bởi đã 2 năm kể từ khi "Người phán xử" công chiếu mới có bộ phim hình sự tiếp theo mà đội ngũ đạo diễn, diễn viên của phim cũng chủ yếu từ "Người phán xử". "Mê cung" cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh nên chúng tôi cũng muốn giữ bí mật tới phút chót.

Hồng Đăng vào vai Khánh trong phim cảnh sát hình sự "Mê cung" sẽ lên sóng VTV từ 24/4 tới.

- Vào vai đội trưởng đội điều tra hình sự, liên tục phải thay đổi về ngoại hình cũng như phải thực hiện nhiều cảnh rượt đuổi, đánh đấm, anh đã phải chuẩn bị thể lực cho vai diễn thế nào?



Để vào vai này tôi có sự cố vấn của công an hình sự về mọi mặt. Về cơ bản các pha hành động chúng tôi đều tính toán ở các góc máy và đến thời điểm này cũng chưa phải dùng đến cascadeur. Các đoạn rượt đuổi, hành động đánh đấm đều do diễn viên làm thật do vậy việc bị thương là không tránh khỏi. Các cảnh hành động và đông diễn viên phải quay ở nhiều góc máy khác nhau nên việc quay đi quay lại tương đối nhiều chưa kể việc thu âm đồng bộ rồi quay máy 4K nên chệch một chút là lại phải làm lại. Do vậy có hôm tôi phải ăn đấm mấy chục phát.

- Khánh có phải vai diễn tốn sức nhất và bị ăn đòn nhiều nhất mà Hồng Đăng từng tham gia?

Chính xác là vậy. Trải qua mười mấy năm làm nghề đây là nhân vật tôi bị ăn đòn nhiều nhất. Đương nhiên mình bị đánh cũng mệt mà được đánh cũng mệt. Nhớ có hôm tôi và Bảo Anh phải đánh nhau ở một nghĩa trang, Bảo Anh bị ngã đập đầu rất mạnh và tôi cũng vậy. Ngày hôm đó hai anh em vần nhau không thở nổi, đến nỗi tối cầm chiếc bánh bao ăn mà không nổi, phải uống nước đường ngậm kẹo cho hồi sức mà quay tiếp. Hôm đó chúng tôi quay từ 6h chiều tới 12h đêm thực sự là rất mệt.

- Đã là gương mặt diễn viên quá quen thuộc trên truyền hình với nhiều phim lớn nhưng xuất hiện nhiều lại dễ gây nhàm chán, anh có khi nào cảm thấy áp lực khi chọn vai?

Tính đến nay cũng gần 16 năm tôi làm diễn viên, thực hiện khoảng 16 phim, như vậy là con số quá ít. Một diễn viên khi xuất hiện đều cố gắng sáng tạo và mang đến lối diễn cũng như tạo hình mới nhất có thể để tránh sự nhàm chán. Riêng bộ phim này có nhiều gương mặt hot nhưng tôi không sợ bị so sánh. Chưa bao giờ tôi ngại hay nghĩ gì khi bị so sánh vì mỗi 1 diễn viên đều có thế mạnh riêng của họ và đương nhiên khi thế mạnh đó được phát huy đúng lúc thì diễn viên đó sẽ là tâm điểm.

Hoàn toàn không có cảnh nóng giữa tôi và Hoàng Thùy Linh

Hồng Đăng và Hoàng Thùy Linh sẽ vào vai một cặp đôi yêu nhau trong phim.

- Điều khán giả chú ý trong phim Mê Cung là Hồng Đăng sẽ đóng cặp với Hoàng Thuỳ Linh. Từng là diễn viên truyền hình khoá 1, từng đóng 'Nhật ký Vàng Anh', sau 12 năm anh và Hoàng Thuỳ Linh lại đóng với nhau, cảm giác thế nào?



12 năm trước khi đóng 'Nhật ký Vàng Anh' vai của tôi và Hoàng Thùy Linh cũng yêu nhau nhưng quay với nhau rất ít vì bộ phim không đi sâu vào vấn đề yêu đương mà xoay quanh tình bạn. Do vậy chúng tôi có rất ít cảnh quay cùng nhau. Với nghề này, dù là Hoàng Thùy Linh hay ai khi làm việc với tôi thì đều là đồng nghiệp cả.

Đây là bộ môn cần có sự tung hứng, nếu hai bên chưa bắt nhịp với nhau thì sẽ khớp. Linh đã lâu không làm truyền hình, và ngay cả tôi nếu không làm phim 1-2 năm thì cũng cần vài ngày đầu để lấy lại tinh thần do vậy cần thời gian để bắt nhịp.

- Đạo diễn Khải Anh nói ngay ngày quay đầu tiên Hồng Đăng và Hoàng Thuỳ Linh đã phải đóng cảnh nóng, cụ thể là nóng đến mức nào mà Hoàng Thuỳ Linh không đóng nổi đến mức Khải Anh phải cho dừng quay?

Thực ra đây không phải cảnh nóng, duy nhất chỉ có nụ hôn bất ngờ thôi. Tuy nhiên đây lại là quay đầu tiên nên Linh chưa chuẩn bị tinh thần. Hai anh em hơn chục năm mới lại làm việc cùng nhau nên đương nhiên Linh có sự e dè, cả hai bên chưa chuẩn bị để đóng cảnh tình cảm yêu đương nên chúng tôi phải nghỉ. Còn tôi xin khẳng định là bộ phim này hoàn toàn không có cảnh nóng giữa tôi và Hoàng Thùy Linh.

- Vào vai người yêu của nhau và hai người cũng có những cảnh quay lãng mạn, hỏi thật anh có khi nào anh cảm nắng cô ấy không?

Nếu dễ cảm nắng như vậy thì có lẽ mười mấy năm đóng phim vừa rồi tôi cảm nắng hơi nhiều. Tôi cũng có may mắn là các bạn diễn trên phim đều là những cô rất xinh nhưng cảm nắng là chuyện không có. Đối với tôi, Linh luôn là cô em cũng như cô bạn học cùng khóa diễn viên truyền hình mà thôi.

- Không biết vợ Hồng Đăng nói gì khi biết Hoàng Thuỳ Linh đóng vai bạn gái của chồng mình trên màn ảnh?

Bộ phim này không có cảnh nóng nào cả nên tôi không phải đón vấn đề tinh thần thế nào và phản ứng của cô ấy ra sao. Cảnh quay lãng mạn trong dòng phim cảnh sát hình sự không thể nào như các phim tâm lý tình cảm được, mọi cái diễn ra rất nhanh. Thêm nữa nhân vật Lam Anh do Linh đóng rất cá tính nên sự lãng mạn không có nhiều. Thời gian để cho hai nhân vật có những cảnh lãng mạn với nhau rất ít.

Cũng may là đến giờ phút này tôi không có phim nào phải quay những cảnh nhạy cảm nên chưa phải 'báo cáo' vợ.

Vợ tôi luôn là số 1

- Ai cũng biết ngoài phim ảnh anh còn đam mê xe phân khối lớn và ô tô, nhiều người đồn Hồng Đăng giàu lắm, có cả bộ sưu tập xe lên đến cả chục tỷ. Có phải có bao nhiêu tiền là anh dồn hết vào xe cộ?

Tôi thích chơi xe khá lâu, từ 2005, thích đến mức độ mang cả xe máy của mẹ đi đặt để mua xe mình thích. Trước đó tôi còn mua những chiếc xe bãi rác, chỉ có khung mang về ráp đồ để ra một chiếc xe. Từ lúc không có đồng nào tôi đã có sở thích đó. Khi lớn lên có điều kiện hơn thì chơi xe kiểu có một chút, dần dần đắp vào chứ không phải đùng 1 cái là có cái xe như thế cả.

Còn chuyện rất giàu rồi kiếm được bao nhiêu tiền thì đổ hết vào xe thì không phải. Tôi cho đó là quãng thời gian để tái tạo bản thân sau khi làm việc khá mệt. Mỗi khi được nghỉ làm phim và lượn đây đó với sở thích của mình thì không còn gì sướng hơn.

- Nhiều người phì cười vì mới đây anh nhắn vợ xin cho mua xe nốt lần này, 3 năm sau mới tính tiếp vì nếu không thoả mãn được là anh mất ăn mất ngủ và chẳng làm được việc gì. Đam mê xe cộ có khi nào xếp vị trí số 1 trên cả vợ và phim ảnh?

Không, với tôi vợ luôn phải xếp vị trí thứ nhất. Phải có vị trí thứ nhất thì mới có các cô vợ tiếp theo kia được. Vợ tôi rất chiều chồng trong khi tôi lại hay lôi chuyện lợi ích gia đình ra vì xe là phục vụ cho cả nhà. Thực ra đó chỉ là lý do lấp liếm thôi nhưng quan trọng là vợ tôi luôn biết sở thích và đam mê của chồng, đặc biệt luôn chiều tôi ở điểm này.

Tôi không mơ cái gì ngoài khả năng của mình và nếu không đáp ứng được ước mơ trong tầm với của mình thì đúng là tôi mất ăn mất ngủ, thậm chí không thể tập trung làm việc. Do vậy khi được giải tỏa thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.

- Người ta bảo Hồng Đăng là diễn viên đại gia, ngoài cơ ngơi ở Hà Nội mới đây anh còn tậu thêm biệt thự nhà vườn rộng mênh mông ở ngoại thành để cuối tuần gia đình nghỉ dưỡng, chắc chắn đóng phim với anh chỉ để cho vui và thoả mãn đam mê đúng không, cát-xê chỉ là phụ?

Làm phim đúng là kinh tế eo hẹp nhưng mấy năm trở lại đây phim và truyền thông cũng mang lại cho diễn viên một khoản thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên cơ ngơi chúng tôi có là từ thành quả tích lũy bao năm mới. Nó thể hiện được kết quả sau quá trình chúng tôi miệt mài lao động, bao nhiêu cát sê đóng phim cũng đổ vào đó hết cả chứ không phải thừa tiền tới mức như mọi người nghĩ đâu.