Góc khuất của Trường Giang trước khi thành ngôi sao hạng A

Trường Giang sinh ra trong gia đình có bố làm nghề lái xe. Mẹ Trường Giang mất từ năm anh 5 tuổi, một mình bố nam diễn viên nuôi 6 người con. Ảnh: Vietnamnet. Trong căn nhà tranh, mỗi lần mưa, gia đình Trường Giang phải bê giường để tránh dột. Nhiều lần, đến bữa hết gạo, gia đình anh phải sang cầu cứu người thân. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Để giúp đỡ gia đình, ngày còn nhỏ, Trường Giang vừa đi học vừa đi mót mủ cao su, lượm củi khô. Ảnh: Em Đẹp. Trường Giang chia sẻ trên VTV, sau khi mẹ mất, anh ước đi học về như bạn bè tắm rửa xong là có mẹ nấu và dọn cơm sẵn. “Tuổi ăn học, tôi lại không muốn đi học, chỉ mong được đi làm để tự lo được cho bản thân. Và mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn lao”, anh nói. Ảnh: Em Đẹp. Khi đậu khoa Diễn viên của trường Sân khấu, Trường Giang về thăm mộ mẹ, xin mẹ cho anh được nổi tiếng để có tiền lo cho gia đình. Theo Công An Nhân Dân Online, do mải làm nhiều nghề để mưu sinh như phục vụ, phát tờ rơi, bán nước suối, Trường Giang bị đuổi học. Ảnh: Em Đẹp. 2 năm sau, “Mười Khó” thi lại vào khoa Đạo diễn của trường Sân khấu. Học được một năm, anh bị đuổi học vì nợ học phí. Trường Giang chia sẻ, đỉnh cao của nghèo đói không phải lúc nhỏ mà chính là giai đoạn ở phố, ngày ba bữa mì gói, ăn suốt một tháng trời, nhiều khi không có chỗ ngủ, phải xin trọ ké nhà bạn. Ảnh: Dân Việt. Trường Giang chia sẻ trên Vietnamnet, anh từng không có tiền nên không dám về quê ăn Tết. “Ba nhắn lên hỏi sao không về và nói: "Về đi, bố cho con 300 ngàn đem lên Sài Gòn ăn cơm". Lúc đó, tôi về ngay lập tức và thấy bố đang bệnh. Tôi vô cùng hối hận. Gia đình đâu cần tiền tôi đem về đâu, chỉ cần tôi về là vui rồi”, “Mười Khó” kể lại. Ảnh: FB Trường Giang. Khi mới vào nghề, Trường Giang được nghệ sĩ Hữu Lộc và Hoài Linh dẫn dắt. Năm 2011, Trường Giang được Đàm Vĩnh Hưng mời viết kịch bản và diễn trong tiểu phẩm hài Khó ở liveshow Bước chân miền Trung. Vai diễn ông già Quảng Nam khó tính nhưng duyên dáng có tên Mười Khó trong tiểu phẩm giúp Trường Giang vụt sáng thành sao. Ảnh: Vietnamnet. Trường Giang hiện tại là ngôi sao hạng A, nắm trong tay khối tài sản trăm tỷ, gồm một biệt thự vườn 70 tỷ ở Đồng Nai, một biệt thự ở TP HCM, một villa ở Đà Lạt. Ảnh: FB Trường Giang. Xem video: "Trường Giang cover Mang tiền về cho mẹ". Nguồn FB Nhã Phương

