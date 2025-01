Nhan sắc thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của Ngân 98 gây ngỡ ngàng

Ngoài phát ngôn hay chuyện khoe thân, nhan sắc của Ngân 98 cũng là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Ảnh: FB Võ Thị Ngọc Ngân Với những đường cong nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp, DJ Ngân 98 luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được vẻ ngoài hoàn hảo như hiện tại, Ngân 98 đã trải qua không ít lần "lột xác" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Võ Thị Ngọc Ngân Nhìn lại những hình ảnh thời chưa thẩm mỹ của Ngân 98 được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Dân Việt So với vẻ đẹp sắc sảo hiện tại, nhan sắc thời chưa "dao kéo" của cô nàng có phần tròn trịa, tự nhiên hơn. Ảnh: Vietnamnet Từ cô gái được yêu mến với nhan sắc trong trẻo tuổi 18 đôi mươi, việc lợi dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà đã dần khiến khuôn mặt của cô thay đổi, thậm chí nhiều người nhận xét là biến dạng, mất sự cân đối. Ảnh: Vietnamnet Nữ DJ Ngân 98 bắt đầu can thiệp thẩm mỹ nhẹ nhàng với việc nhấn mí nhưng vẫn giữ sự ngây thơ, đáng yêu. Ảnh: Vietnamnet Ngân 98 nổi tiếng với bộ ngực khủng, cô tiếp tục làm răng sứ, nâng mũi, tiêm cằm. Ảnh: Vietnamnet Từ ngày học và làm thêm DJ, Ngân 98 ngày càng ăn mặc táo bạo hơn. Phong cách khoe da thịt quá đà khi chụp ảnh, livestream của cô nàng bị dân mạng "ném đá" không ngớt. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp Ngân 98 trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn so với trước. Ảnh: Vietnamnet Trong một bài viết, Ngân 98 từng cho biết, lý do khiến cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ bởi không muốn bị nói có "tướng phu thê" với bạn trai Lương Bằng Quang. Cô không thích việc bị so sánh nhan sắc với bạn trai. Người đẹp muốn có vẻ ngoài độc lập và không muốn có nét tương đồng với bất kỳ ai. Ảnh: FB Võ Thị Ngọc Ngân Việc phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp Ngân 98 có được vẻ ngoài như mong muốn. Tuy nhiên, nhan sắc của cô cũng thường xuyên là chủ đề gây bàn luận. Ảnh: FB Võ Thị Ngọc NgânXem video "Thực hư chuyện Lương Bích Hữu dao kéo". Nguồn Youtube nhân vật

