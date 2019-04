Vì ngoại tình Hứa Chí An chịu tổn thất mất gần 65 tỷ đồng

Sau phong ba việc ngoại tình bị vạch trần, Hứa Chí An mới bắt đầu "đón nhận" những hậu quả, tổn thất to lớn. Bị mất lòng tin ở người vợ Trịnh Tú Văn, toàn bộ người dân Hong Kong lên tiếng tẩy chay, những dự án của sự góp mặt của nam nghệ sỹ đều phải lên tiếng từ chối, và hủy bỏ.

Chung sống gần 30 năm với Trịnh Tú Văn, Hứa Chí An lại nỡ lòng nào phản bội người vợ của mình để cặp kè với Huỳnh Tâm Dĩnh - cũng là người “hoa đã có chủ” với người yêu là Mã Quốc Minh. Cả hai ôm, hôn nhau nồng nhiệt trên xe taxi bị camera ghi lại tất cả và tung ra rộng rãi trên các kênh truyền thông Hong Kong, Trung Quốc. Ngay lập tức, Hứa Chí An mở họp báo để xin lỗi, rơi nước mắt khóc lóc mong sự tha thứ của vợ và dư luận.









Huỳnh Tâm Dĩnh ban đầu khóa bình luận trên ins và weibo. Trước cơn bão chỉ trích dữ dội, nữ diễn viên cũng phải xấu hổ ra mặt chịu nhận lỗi lầm. Cả Mã Quốc Minh và Trịnh Tú Văn đều khoan hồng nói lời tha thứ với “cặp đôi ngoài luồng” này. Nhưng xã hội và người dân Hong Kong thì không dễ dàng như vậy.

Sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh bị TVB đóng băng và phong sát hoàn toàn. Những bộ phim có sự tham gia của cô đều phải bị cắt bỏ những cảnh quay, hay khuôn mặt của nữ diễn viên, yêu cầu người thay thế. Bài hát cho bộ phim chuẩn bị chiếu của “tiểu tam” cũng bị lọc bỏ toàn bộ tiếng hát của cô. Trong khi đó, khán giả Hong Kong lên tiếng không chấp nhận, đòi tẩy chay tống cổ nữ diễn viên ra khỏi giới giải trí.

Hứa Chí An dường như phải đối mặt với tổn thất nặng nề hơn. Dù Trịnh Tú Văn đã nói lời tha thứ nhưng hiện tại cô chịu tổn thương quá lớn và trong người đang mang căn bệnh trầm cảm, liền lập tức dọn ra khỏi nhà khi nghe được tin phản bội của chồng. Đến bây giờ, nữ ca sỹ vẫn chưa quay về ngôi nhà chung của họ. Trong buổi họp báo, Hứa Chí An tuyên bố sẽ tạm dừng tất cả công việc, gánh chịu tất cả trách nhiệm.

Nếu vụ ngoại tình này không bị phanh phui thì thời gian tới Hứa Chí An sẽ mở 4 buổi hòa nhạc tại Hong Kong. Theo truyền thông Đài Loan, trước đó dự kiến sẽ có ít nhất 40 ngàn khán giả đến tham dự các đêm nhạc của Hứa Chí An, thế nhưng tại thời điểm hiện tại, tất cả đều phải hủy bỏ. Tổn thất kinh tế mà Hứa Chí An phải chịu vô cùng lớn, trước mắt nam nghệ sỹ phải mất ít nhất 22,3 triệu tiền Hong Kong (tương đương gần 65 tỷ đồng) và toàn bộ chi phí đền bù thiệt hại cho việc hoàn trả tiền vé và địa điểm, máy móc chuẩn bị.