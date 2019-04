Phạm Hương bị nghi nâng ngực khi lộ ảnh vòng 1 "khủng"

Theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm từ khi mới đăng quang Hoa hậu nhưng Phạm Hương lại từng được xem là mỹ nhân hiếm hoi trong showbiz không cần chạy theo mốt nâng cấp vòng 1. Với vóc dáng được khen ngợi nuột nà, gợi cảm nhưng Phạm Hương lại sở hữu vòng 1 khiếm tốn nếu không muốn nói là lép kẹp. Tuy nhiên, nàng hậu không hề cảm thấy tự ti hay xấu hổ, ngược lại cô còn chứng minh cho mọi người thấy “màn hình phẳng” chẳng vấn đề gì, vẫn quyến rũ, sexy như thường.

Những hình ảnh lép kẹp trong quá khứ của Hoa hậu Phạm Hương. Tuy nhiên cho đến thời gian gần đây, hoa hậu Phạm Hương không còn là mỹ nhân lép kẹp nữa. Trong một số hình ảnh khi trở lại với các dự án nghệ thuật ở Mỹ sau một thời gian dài “ở ẩn”, công chúng không khỏi bất ngờ với vẻ lạ lẫm của người đẹp và đặc biệt chú ý đến vòng 1 ngày càng nảy nở của “Hoa hậu quốc dân”. So sánh với những hình ảnh trong thời gian trước, dễ dàng nhận thấy vòng 1 của Hoa hậu Phạm Hương trở nên ngồn ngộn, căng đầy, thậm chí là khá “khủng”. Trong khoảng thời gian gần 1 năm ở ẩn, Phạm Hương vướng nghi vấn mang bầu và sinh con. Chính vì vậy khi trở lại với nghệ thuật, việc vòng 1 trở nên đầy đặn khiến người hâm mộ càng gây tò mò và thêm nghi ngờ về việc nàng hậu vừa trải qua giai đoạn sinh nở. “Hoa hậu quốc dân” mạnh dạn khoe chân ngực căng tròn. Có thể nói, kể từ khi sang Mỹ dính nghi án sinh con cho bạn trai đại gia, hoa hậu hoàn vũ Việt Năm 2015 đã lôt xác hoàn toàn. Từ một cô Hoa hậu kín tiếng thành một người thích khoe nhà, khoe quà bạn trai tặng. Từ một chân dài kín đáo thành một Hoa hậu phóng túng.



Tháng 2, Phạm Hương chính thức công khai đang hẹn hò và chia sẻ ảnh được bạn trai tặng nhẫn kim cương. Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ bức ảnh tay đeo nhẫn kim cương với dòng chú thích: "We accept the love we think we deserve... HAppy Valentine's Day. (Tạm dịch: Chúng tôi chấp nhận tình yêu mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng... Chúc mừng ngày lễ tình nhân!)". Đây là lần đầu tiên Phạm Hương lên tiếng xác nhận chuyện đã kết hôn.

Theo nhiều tin đồn, bạn trai Phạm Hương là đại gia Bobby Phước Trần. Vị doanh nhân này đã trải qua một đời vợ và có hai cậu con trai. Về kinh tế, Bobby Phước Trần được cho là đại gia thứ thiệt khi đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng trên thế giới, kiêm luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập.