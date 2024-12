Con gái út xinh như hot girl của Johnny Trí Nguyễn và vợ cũ

Cô con gái thứ hai của Johnny Trí Nguyễn có ngoại hình xinh đẹp không thua kém hot girl. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Johnny Trí Nguyễn và vợ cũ có hai cô con gái chung.

Sau khi ly hôn, nam diễn viên để vợ cũ nuôi các con. Ảnh: Thời Đại Plus. Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp Online năm 2009, Cathy Lynn Vũ - vợ cũ Johnny Trí Nguyễn cho hay, có lẽ vì chồng cũ quá bận nên không có thời gian đến thăm con thường xuyên. "Bọn trẻ cũng hiếm khi được gặp ba của chúng. Nhưng tôi tin anh Trí yêu con. Chỉ vì anh ấy quá bận thôi", Cathy nói. Ảnh: Thời Đại Plus. Johnny Trí Nguyễn chia sẻ trên Báo Giao Thông năm 2022, con gái lớn 19 tuổi thích viết truyện, tiểu thuyết còn con gái 17 tuổi đam mê làm diễn viên. Anh thường đưa các con đi chơi mỗi khi hai con về Việt Nam. Ảnh: Đẹp Online.Bạn gái của Johnny Trí Nguyễn trong nhiều năm qua là diễn viên Nhung Kate. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Nhung Kate chia sẻ trên Dân Việt, năm 2011, khi tham gia casting phim Chuộc tội, lần đầu tiên cô gặp Johnny Trí Nguyễn ở ngoài đời và có diễn chung một lần. Cuối năm 2011, Johnny Trí Nguyễn gặp Nhung Kate khi anh làm phim Thiên mệnh anh hùng. Sau những lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh tình cảm. Ảnh: Znews. Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn sánh đôi tham gia các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cặp đôi hạn chế xuất hiện bên nhau. Ảnh: Znews. Johnny Trí Nguyễn hết lòng hỗ trợ Nhung Kate đóng phim. Nhung Kate chia sẻ, khi đóng phim The Continental: From the World of John Wick, cô được bạn trai hỗ trợ học thêm tiếng Anh, tập luyện võ thuật và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế. Ảnh: Người Đưa Tin. Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Ảnh: Người Đưa Tin. Nam diễn viên phim Dòng máu anh hùng bày tỏ: "Đối với tôi, một cặp vợ chồng sống chung chưa chắc đã ưa nhau, còn một cặp tình nhân thì chắc chắn sẽ ưa nhau. Vì họ không có lý do gì khác để ở bên nhau cả". Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Xem video: "Johnny Trí Nguyễn kiểm tra sân khấu trước sự kiện". Nguồn FB Johnny Trí Nguyễn

