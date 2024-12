Võ Hạ Trâm khoe dáng sau sinh, MC Hoàng Oanh check-in tàu Metro

Tin tức sao Việt 28/12: Ca sĩ Võ Hạ Trâm khoe sắc vóc đi diễn sau khi sinh con thứ 2, cô cho biết: "Cân nặng của mình còn 54,8 kg, đâu đó vẫn còn 2-3 kg cần giảm nhưng chung quy mình thấy cũng tự tin phần nào để xuất hiện trước khán giả". Ảnh: FB Võ Hạ Trâm MC Hoàng Oanh mặc áo dài màu hồng, check in trên tàu Metro TP HCM. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh "Ước gì em không lớn để mẹ được trẻ mãi, đưa em đi dạo chơi khắp muôn nơi. Em yêu mẹ nhất trên đời", diễn viên Lã Thanh Huyền viết khi đăng tải hình ảnh chụp với mẹ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gợi cảm với đầm cúp ngực đỏ. Ảnh: FB Khổng Tú Quỳnh Diễn viên Thanh Hương khoe cận làn da căng mịn. Ảnh: FB Nguyễn Thanh Hương Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện đầm hồng cách điệu cúp ngực khoe dáng ở sự kiện. Ảnh: FB My Linh Do Huyền Baby xinh đẹp trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền Đăng ảnh bên Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên viết: "Mãi là đứa em bé nhỏ của chị". Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Trường Giang đóng vai công nhân chăm sóc hoa trong một chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Trường Giang Đỗ Duy Nam check in sân golf. Ảnh: FB Đỗ Duy NamXem video "Hoàng Oanh đọc và trả lời thư người hâm mộ". Nguồn Youtube nhân vật

Tin tức sao Việt 28/12: Ca sĩ Võ Hạ Trâm khoe sắc vóc đi diễn sau khi sinh con thứ 2, cô cho biết: "Cân nặng của mình còn 54,8 kg, đâu đó vẫn còn 2-3 kg cần giảm nhưng chung quy mình thấy cũng tự tin phần nào để xuất hiện trước khán giả". Ảnh: FB Võ Hạ Trâm MC Hoàng Oanh mặc áo dài màu hồng, check in trên tàu Metro TP HCM. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh "Ước gì em không lớn để mẹ được trẻ mãi, đưa em đi dạo chơi khắp muôn nơi. Em yêu mẹ nhất trên đời", diễn viên Lã Thanh Huyền viết khi đăng tải hình ảnh chụp với mẹ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gợi cảm với đầm cúp ngực đỏ. Ảnh: FB Khổng Tú Quỳnh Diễn viên Thanh Hương khoe cận làn da căng mịn. Ảnh: FB Nguyễn Thanh Hương Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện đầm hồng cách điệu cúp ngực khoe dáng ở sự kiện. Ảnh: FB My Linh Do Huyền Baby xinh đẹp trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền Đăng ảnh bên Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên viết: "Mãi là đứa em bé nhỏ của chị". Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Trường Giang đóng vai công nhân chăm sóc hoa trong một chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Trường Giang Đỗ Duy Nam check in sân golf. Ảnh: FB Đỗ Duy Nam Xem video "Hoàng Oanh đọc và trả lời thư người hâm mộ". Nguồn Youtube nhân vật