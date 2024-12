Gameshow hot nhất tại Việt Nam năm 2024

Năm 2024, Anh trai say hi - chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc lên sóng trên HTV2. Nhà sản xuất cho biết, đây là chương trình âm nhạc thực tế lần đầu tiên được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt, cho người Việt và vì người Việt dành riêng cho 30 ca sĩ, rapper mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá và giấc mơ rạng danh văn hóa bản địa.

Khi lên sóng, Anh trai say hi nhanh chóng gây sốt. Theo Znews, nhiều bài hát trong chương trình nhanh chóng thành hit, độc chiếm top 1 danh sách âm nhạc thịnh hành. Ở giai đoạn đỉnh điểm, từng có đến 4 vị trí ở top 5 âm nhạc thịnh hành đến từ Anh trai say hi.

Kết thúc chương trình, top 10 Anh trai say hi lộ diện, gồm Erik, Dương Domic, Anh Tú Atus, Isaac, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Negav, HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Rhyder. Đội hình debut gồm 5 gương mặt: HIEUTHUHAI, Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD và Isaac, trong đó HIEUTHUHAI đoạt quán quân.

Top 5 Anh trai say hi. Ảnh: Fanpage Anh trai say hi.

Anh trai say hi giúp tên tuổi của nhiều nghệ sĩ vụt sáng thành sao. Theo Vietnamnet, sau Anh trai say hi, cát-sê của Dương Domic, HURRYKNG, Wean Lê, Rhyder, HIEUTHUHAI.. tăng vọt.

Đặc biệt, mức cát-sê của Dương Domic tăng gấp 30 - 60 lần so với trước đây, từ hạng D lên tương đương hạng B, cát-sê của Wean Lê tăng đến 50%, HIEUTHUHAI lọt top 5 ngôi sao có cát-sê cao nhất hiện tại, rapper Rhyder có mức cát-sê tăng lên tương đương hạng A.

Sau khi Anh trai say hi kết thúc, nhà sản xuất còn tổ chức đến 4 concert tính đến ngày 14/12. Giá vé các concert dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Vì concert Anh trai say hi gây sốt, không ít khán giả gặp khó khăn khi săn vé.

Concert Anh trai say hi. Ảnh: Fanpage Anh trai say hi.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long chia sẻ trên VOV, việc concert Anh trai say hi cháy vé là điều dễ hiểu. “Đây là chương trình có lượng người xem lớn trên truyền hình và nền tảng truyền thông xã hội. Thành công chính của show này phần lớn đến từ việc tạo ra sức hút trên mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook, Threads...

Khi một chương trình phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội thì việc concert ngay lập tức cháy vé khi vừa mở bán là điều dễ hiểu. Các nền tảng mạng xã hội có hàng chục đến hàng trăm triệu người theo dõi, nên một chương trình trở thành xu hướng có hàng trăm nghìn khán giả chờ mua vé là chuyện bình thường”, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.