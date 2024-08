HLV Rap Việt B Ray lên tiếng về loạt phát ngôn nhạy cảm

Mới đây khi ban tổ chức Rap Việt công bố B Ray thuộc dàn huấn luyện viên, nhiều cư dân mạng yêu cầu nhà sản xuất gạch tên B Ray ra khỏi chương trình bởi anh từng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Về ồn ào của B Ray, theo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cho biết, Sở đã nắm thông tin nhưng trước khi ra quyết định xử lý bất cứ trường hợp nào cũng cần có thời gian để xác định thông tin một cách chính xác nhất.

B Ray. Ảnh: FB B Ray.

Phía B Ray vừa đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả. Nam rapper thừa nhận, anh đã có những suy nghĩ nông nổi dẫn đến những bài viết sai lệch trong quá khứ. “Bản thân B Ray ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng với sự xốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ”, B Ray phân trần.

Nam rapper đã chủ động làm việc với Công an TP HCM từ ngày 22/6/2022, xóa các bài viết, bài hát có nội dung lệch lạc trong quá khứ trên tất cả các nền tảng. 2 năm qua, B Ray còn tham gia các hoạt động cộng đồng, các dự án thiện nguyện.

Nam rapper khẳng định, anh đã trở thành một con người khác. B Ray mong muốn được mọi người thông cảm, đón nhận và cho cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho những hoạt động ý nghĩa, có ích cho nước nhà.

“Cuối cùng, cho phép B Ray thêm 1 lần nữa được cúi mình xin lỗi công chúng và khán giả cho những suy nghĩ, hành vi nông cạn, sai trái của B Ray đã gây ra trong quá khứ.

B Ray rất biết ơn và trân quý mọi sự phê bình thẳng thắn, nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, bao dung của công chúng, khán giả để B Ray có cơ hội tự sửa sai, được làm việc, sống với đam mê âm nhạc của mình, phấn đấu mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn so với trước đây.

B Ray tự biết sẽ mãi nợ công chúng, khán giả không chỉ một mà là rất nhiều lời xin lỗi và cảm ơn. B Ray xin tự hứa sẽ luôn phấn đấu làm việc, cống hiến hết mình để phục vụ, xứng đáng với sự bao dung, tha thứ và tin tưởng của công chúng, khán giả đã và đang dành cho B Ray”, anh viết.

Rapper B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Các ca khúc được yêu thích của B Ray gồm: Con trai cưng, Đừng tin her, Do for love, Ex's hate me, Xin đừng nhấc máy, Cao ốc 20.