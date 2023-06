Đời thường của Liu Grace - thí sinh gây sốt ở Rap Việt mùa 3

Trong tập 4 Rap Việt mùa 3, Liu Grace được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn. 2 huấn luyện viên Thái VG và Andree thậm chí quăng nón vàng để giành giật Liu Grace. Ảnh: Zing. Cuối cùng, Liu Grace về đội của Thái VG. Ảnh: FBNV. Liu Grace tên thật là Trần Nguyễn Thanh Nhi, sinh năm 1999. Theo Zing, cô là một nhân viên văn phòng bình thường trước khi xây dựng sự nghiệp ca hát. Ảnh: FBNV. Liu Grace đang hoạt động trong nhóm rapper Under The Hood. Ảnh: FBNV. Nữ thí sinh Rap Việt mùa 3 gây chú ý nhờ ca khúc Anh chưa biết em. Ảnh: FBNV. Liu Grace xây dựng hình ảnh cá tính, năng động. Ảnh: FBNV. Nữ rapper chuộng trang phục hở eo. Liu Grace sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn. Ảnh: FBNV. Theo Hoa Học Trò, Liu Grace hẹn hò Minh Lai - một thành viên của Under The Hood. Ảnh: FBNV.Liu Grace đăng tải hình ảnh tình tứ bên Minh Lai vào ngày Lễ Tình nhân năm 2023. Ảnh: FBNV. Xem video: "B Ray BigDaddy Andree ăn trọn trái đắng sau cú "va chạm" giành thí sinh Rap Việt mùa 3". Nguồn Vie Channel

