Loạt ảnh tình cảm của hai thí sinh Rap Việt Minh Lai - Liu Grace

Trong tập 5 Rap Việt, Minh Lai nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của cô bạn gái Liu Grace. Ảnh: Zing. Trước đó, Liu Grace gây chú ý khi tham gia tập 4 Rap Việt. Ảnh: Zing. Nữ rapper hẹn hò Minh Lai trong vài năm trở lại đây. Ảnh: FBNV. Minh Lai - Liu Grace có nhiều khoảnh khắc tình tứ ở đời thường. Ảnh: FBNV. Cặp thí sinh Rap Việt mùa 3 cùng hoạt động trong nhóm rapper Under The Hood. Ảnh: FBNV. Minh Lai - Liu Grace thường xuyên đi ăn uống, du lịch cùng nhau. Ảnh: Zing. Trong Rap Việt, Minh Lai cho biết, bạn gái là người hâm mộ lớn nhất của anh. Ảnh: Zing. Nam rapper tỏ ra chiều chuộng bạn gái khi thường làm phó nháy cho Liu Grace. Ảnh: Instagram. Minh Lai và Liu Grace thường xuyên ăn mặc đồng điệu. Ảnh: FBNV. Cả hai đều xây dựng hình ảnh cá tính. Ảnh: FBNV. Liu Grace đang là thành viên của huấn luyện viên Thái VG ở Rap Việt trong khi Minh Lai về đội của Andree Right Hand. Ảnh: FBNV. Đôi tình nhân được nhiều người dự đoán sẽ tiến sâu trong Rap Việt năm nay. Ảnh: Instagram. Xem video: "B Ray BigDaddy Andree ăn trọn trái đắng sau cú "va chạm" giành thí sinh Rap Việt mùa 3". Nguồn Vie Channel

Trong tập 5 Rap Việt, Minh Lai nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của cô bạn gái Liu Grace. Ảnh: Zing. Trước đó, Liu Grace gây chú ý khi tham gia tập 4 Rap Việt. Ảnh: Zing. Nữ rapper hẹn hò Minh Lai trong vài năm trở lại đây. Ảnh: FBNV. Minh Lai - Liu Grace có nhiều khoảnh khắc tình tứ ở đời thường. Ảnh: FBNV. Cặp thí sinh Rap Việt mùa 3 cùng hoạt động trong nhóm rapper Under The Hood. Ảnh: FBNV. Minh Lai - Liu Grace thường xuyên đi ăn uống, du lịch cùng nhau. Ảnh: Zing. Trong Rap Việt, Minh Lai cho biết, bạn gái là người hâm mộ lớn nhất của anh. Ảnh: Zing. Nam rapper tỏ ra chiều chuộng bạn gái khi thường làm phó nháy cho Liu Grace. Ảnh: Instagram. Minh Lai và Liu Grace thường xuyên ăn mặc đồng điệu. Ảnh: FBNV. Cả hai đều xây dựng hình ảnh cá tính. Ảnh: FBNV. Liu Grace đang là thành viên của huấn luyện viên Thái VG ở Rap Việt trong khi Minh Lai về đội của Andree Right Hand. Ảnh: FBNV. Đôi tình nhân được nhiều người dự đoán sẽ tiến sâu trong Rap Việt năm nay. Ảnh: Instagram. Xem video: "B Ray BigDaddy Andree ăn trọn trái đắng sau cú "va chạm" giành thí sinh Rap Việt mùa 3". Nguồn Vie Channel