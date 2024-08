Loạt ồn ào của HH Phương Lê trước lùm xùm chế lời “Quốc ca“

Ồn ào Hoa hậu Phương Lê chế lời Quốc ca trong một livestream khiến dư luận bức xúc. Ảnh: FB Phương Lê. Bà Võ Thị Thu Sương, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chia sẻ trên Znews, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời Phương Lê lên làm việc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Phương Lê vướng ồn ào. Ảnh: FB Phương Lê. Tháng 1/2023, liên quan việc bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, Phương Lê viết trên trang cá nhân: “Nghe mà tim đau nhói. Cầu nguyện con còn sống tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp nếu cha mẹ con đồng ý. Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé”. Bài viết của Phương Lê gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: FB Phương Lê. Bên cạnh ý kiến khen ngợi tấm lòng của Phương Lê, nhiều người lại cho rằng phát ngôn của Phương Lê không phù hợp. Ảnh: FB Phương Lê. Cũng trong năm 2023, Phương Lê “khẩu chiến” với vận động viên Kim Sơn. Cụ thể, khi Hoa hậu Ý Nhi có phát ngôn "bạn bè uống trà sữa, tôi thi hoa hậu”, Kim Sơn viết: “Mình cũng đồng trang lứa với bạn. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi”. Ngay sau đó, Phương Lê đáp trả Kim Sơn để bênh vực Ý Nhi. Ảnh: FB Phương Lê, Bóng Đá Plus. Phương Lê viết: “Đã là vận động viên quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với con gái chi vậy con trai? Thật sự con cũng ngầu, thi đấu giỏi nhưng số con không nổi tiếng, người ta chỉ nhớ Ánh Viên còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Nhờ lần này con khịa Huỳnh Trần Ý Nhi nên con cũng nổi tiếng luôn, cô chúc mừng con”. Ảnh: FB Phương Lê. Trước lời “cà khịa” của Phương Lê, Kim Sơn đáp trả: “Người ta chỉ nhớ Ánh Viên - thế cô cho con hỏi ở trong làng "hoa hậu" người ta có nhớ cô không? Chuyện trang lứa phản biện nhau đã xong rồi, cô lại đi nhảy vào chi, nếu con bị kêu là đàn ông hơn thua con gái thì cô là người lớn đôi co với con nít ạ?”. Ảnh: FB Phương Lê. Ngoài Kim Sơn, Phương Lê từng “khẩu chiến” với Quế Vân. Cụ thể, tháng 10/2021, sau khi Quế Vân nặng lời với Hồ Văn Cường và mẹ đẻ của nam ca sĩ, Phương Lê chỉ trích Quế Vân. Bị Phương Lê mắng, Quế Vân đáp trả rằng, không biết Phương Lê là ai. Sau đó, Phương Lê "cà khịa" Quế Vân không tên tuổi, sửa mặt nhưng không sửa nết. Ảnh: FB Phương Lê, Quế Vân. Tháng 1/2022, Phương Lê tố Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo không cố gắng trong công việc, đến khi quyết định nghỉ việc thì cách cư xử không biết trước sau, dù Phương Lê hết lòng giúp đỡ. Giữa ồn ào, Thu Thảo giữ im lặng. Ảnh: FB Phương Lê. Phương Lê cũng gây ồn ào khi mắng Jack chơi bời, bảo vệ Thiên An, bàn luận vụ ly hôn của ca sĩ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên, “đá xéo” Hoài Linh khi nam nghệ sĩ dính lùm xùm từ thiện. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Hoa hậu Phương Lê và khối tài sản khủng sau ly hôn chồng đại gia"

