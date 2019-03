DJ Lê Thiện bị bắt vì 27.000 viên thuốc lắc là ai

DJ Lê Thiện (tên thật Lê Thành Minh Thiện) bị cảnh sát bắt giữ trên quốc lộ 10 khi mang theo vali chứa hơn 10 kg ma túy (27.669 viên thuốc lắc và 3 kg ketamin).

Công an Thái Bình cũng xác định Lê Thiện nghiện ma túy. Thông tin gây xôn xao mạng xã hội hôm nay (29/3) và được nhiều tờ báo xác nhận.



Lê Thiện và Trang Moon đăng ảnh thân thiết cùng nhau vào năm 2018, có thể trong một lần đi chơi nhạc chung. Lê Thiện cũng từng xuất hiện trong một chương trình trên VTV với danh nghĩa "bạn thân của Trang Moon".



Lê Thiện và Hoàng Rapper cùng là bạn và vài lần hợp tác trong những sản phẩm như Đẹp lạ, Lắc kêu - Shake Up, Sorry No... Bên cạnh đó, nam DJ được cho là từng hợp tác với Tronie, Trang Moon.



Sau khi thông tin Lê Thiện bị bắt được tung ra, giới DJ và quản lý bar, club có phản ứng mạnh mẽ, nhiều chiều. Trong khi nhiều người sững sờ và kinh ngạc thì cũng có những người cho rằng việc người làm trong ngành này dính vào ma túy là chuyện không quá bất ngờ.