Cuộc sống trung niên an nhàn của Việt Trinh trong nhà vườn 3000m2

Ở tuổi 53, Việt Trinh có cuộc sống vô cùng an nhàn bên con trai trong căn nhà vườn rộng 3.000m2 ở Bình Dương. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Đầu năm 2022, cô tuyên bố giải nghệ sau 30 năm gắn bó nghệ thuật. Hiện tại, Việt Trinh sống kín tiếng cùng con trai tại nhà vườn 3.000m². (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Không còn bận rộn với những dự án phim ảnh, nữ diễn viên nổi tiếng một thời dành toàn bộ thời gian cho con trai và bản thân. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Cô thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) "Phương châm sống của tôi, biết đủ là sẽ đủ, biết giàu là sẽ giàu. Sống an toàn nhất là làm đủ sống và biết lượng sức mình. Các bạn muốn so sánh tôi với ai cũng được, muốn miệt thị tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là tối đi ngủ, được ngủ ngon" - Việt Trinh chia sẻ trên trang cá nhân sau khi tuyên bố giải nghệ. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Hàng ngày ngoài chế độ tập luyện, Việt Trinh ăn uống rất lành mạnh, đơn giản. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Ở tuổi 53, Việt Trinh vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng nhờ chăm chỉ tập thể dục, ăn chay, đi ngủ trước 23h. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô" hiện đang tập trung kinh doanh kiếm tiền nuôi con. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Người đẹp sinh năm 1972 bán hàng online để có thêm thu nhập và cô tỏ ra rất thích thú với công việc mới này. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) Hai mẹ con Việt Trinh trong một chuyến du lịch nước ngoài.(Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

