Mỹ nhân từng dính như sam với Đan Trường ngày càng gợi cảm

MC Huyền Ny từng liên tục xuất hiện bên Đan Trường. Trong cuộc phỏng vấn trên Khám Phá, cô khẳng định, bản thân chưa từng "say nắng" nam ca sĩ. "Tôi "say nắng" ở nhà quá đủ rồi nên không có nhu cầu "say nắng khi ra ngoài", Huyền Ny nói. Huyền Ny kết hôn năm 2005. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, cô mới công khai chuyện tình cảm. Chồng Huyền Ny tên Vince, là một bác sĩ nha khoa, hơn nữ MC 7 tuổi.Vợ chồng Huyền Ny quen biết nhau từ nhỏ. Chồng chính là mối tình đầu của nữ MC. Tính đến nay, Huyền Ny và chồng gắn bó được gần 27 năm. Huyền Ny gợi cảm hơn nhiều so với thời mới gắn bó với Vince. Nữ MC sở hữu vóc dáng đồng hồ cát, làn da nâu bóng khỏe khoắn. Phong cách thời trang của Huyền Ny đầy táo bạo. Nữ MC chuộng đồ bó sát, cắt xẻ để khoe triệt để thân hình gợi cảm. Huyền Ny có con trai Levin (sinh năm 2011) và 2 con gái sinh đôi Hạ Mây, Hải Cát (sinh năm 2014). Nữ MC cho biết, 1 năm trở lại đây, việc chăm sóc các con chuẩn bị bước vào tuổi teen khiến cô tốn nhiều công sức nhất. Huyền Ny cho biết, bề ngoài, cô luôn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, nhưng bên trong luôn bộn bề những suy nghĩ để vừa làm bạn để con sẻ chia mọi chuyện vừa làm mẹ để uốn nắn con. Chỉ có hai vợ chồng Huyền Ny chăm sóc các con. Ngoài chăm sóc các, vợ chồng Huyền Ny bận rộn với công việc 3 công ty riêng và chung. Xem video: "Triệu Vy song ca Đan Trường trong Biệt khúc chờ nhau". Nguồn Vietnamnet

