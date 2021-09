 Cả nhà Phương Mỹ Chi nhiễm COVID-19.

Nguyên văn chia sẻ của Phương Mỹ Chi:

Chào cả nhà yêu, Chi trở lại rồi đây.

Tháng 8 này đi qua thật khó khăn không chỉ riêng ai. Với Chi thì đây thật sự là khoảng thời gian không thể quên được. Từ ngày 15/8 trong nhà Chi bắt đầu có người dương tính với COVID-19. Ngày 16/8, Chi hay tin cô Út mất...

Khu quận 8 của em có số ca nhiễm rất cao và những người em quen biết, người thân của em cũng mất rất nhiều do COVID-19. Mặc dù cả gia đình em tuân thủ rất nghiêm túc chỉ thị của nhà nước nhưng điều không may cũng đã xảy ra.

Vốn dĩ hứa livestream hát cho mọi người nghe hôm 13/8 mà đúng ngày hôm đó em lại bắt đầu có triệu chứng nhiễm COVID-19 và cả má em nữa. 15/8 em và má test nhanh thì phát hiện dương tính.



Em không biết lý do chính xác em bị nhiễm là gì, nhưng 1 lý do dễ hiểu nhất có lẽ là do má em đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm (thời điểm này nhà nước vẫn cho người dân đăng ký phiếu đi siêu thị mỗi tuần).

Vậy là 14 ngày gia đình chiến đấu với COVID-19 đã bắt đầu. 3 ngày đầu rất khó khăn với 2 má con, cả nhà cũng hơi xáo trộn vì phải chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết, sắp xếp lại phòng và khử khuẩn dọn dẹp. Tâm lý cả nhà không tránh khỏi hoang mang, nhất là má Chi.

Chị và ba động viên 2 mẹ con rất nhiều. Chị Quyên đã gọi báo cho y tế phường nhưng tại thời điểm đó, do tình hình dịch cũng đang quá tải nên họ không nhận xuống test PCR như trước nữa và gia đình được bác sĩ hỗ trợ tư vấn, điều trị online.

Bác sĩ Tiến đã rất nhiệt tình và chu đáo trong công tác theo dõi bệnh nhân. Má phải có đơn thuốc uống riêng, còn em triệu chứng nhẹ hơn nên chỉ cần ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin và phòng cho mình các loại thuốc khi cần như thuốc hạ sốt, tiêu chảy, ho, đau họng.

Triệu chứng của em là bị sổ mũi, đau họng, mất khứu giác, tiêu chảy và có sốt 2 lần. Triệu chứng của má thì nặng hơn, sốt liên tục, mất ngủ 4 ngày liền, nhức mỏi, khó thở, tiêu chảy, ho, đau họng dẫn đến mất sức khá nhiều, chỉ số SPO2 có khi chỉ còn 86.

2 má con cách ly trong phòng, trải qua 3 ngày đầu khó quên với nhau. Tuy em cũng bệnh và cũng mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để chăm sóc cho má, vì nếu em bỏ cuộc hay chán nản má sẽ không còn chỗ dựa tinh thần.

Những ngày đầu vi khuẩn sẽ bám trên hốc mũi và vòm họng, mình phải tiêu diệt nó liền, không được để xuống phổi (sẽ rất nguy hiểm và khó lường). Hơn nữa là mình chỉ được uống nước ấm thôi và uống thật nhiều nước. Xông mũi 1 ngày 2-3 lần (mình có thể nấu xả và gừng cho vài giọt dầu xanh, hoặc chỉ đơn giản là nước sôi và dầu xanh cũng được ạ).

Thêm một điều quan trọng là con virus này nó khiến mình lười kinh khủng, chỉ muốn nằm ườn ra thôi, nhưng nằm như vậy sẽ khiến mình bị đông máu và COVID-19 sẽ xâm chiếm cơ thể liền. Cho nên mình không thể chiều theo ý nó được.

Chi và má tuy mệt nhưng vẫn phải gượng dậy tập thể dục giãn cơ nhẹ và tập thở (6 động tác, mỗi động tác 30 phút, mình chia ra tập đủ trong ngày - Chi sẽ kèm hình bên dưới bình luận nhé).

Có những lúc thấy má thở gấp, mặt đỏ bừng, nằm mệt mỏi em rất đau lòng nhưng vẫn luôn động viên nói má phải cố gắng tập thở đều, mặc dù có chuẩn bị 1 bình oxy ở nhà, nhưng Chi luôn động viên má đừng nghĩ đến bình oxy mà hãy tự vượt qua, pha trò, nói chuyện với má nhiều. Má đã nỗ lực dữ lắm đó mọi người, dù tay chân nhấc không lên cũng cố nghe theo và tập theo "cô giáo Chi".

Đến ngày thứ 3 thì phòng cách ly có thêm "bệnh nhân", gia đình nhỏ quận 8 vừa ghi nhận thêm ca nhiễm mới. 1 thành viên bị thì những thành viên còn lại dù cẩn thận nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lí trước, không phải mình bi quan mà là mình lạc quan đón nhận mọi thứ ạ.

Và đúng như những gì đã dự tính trước, gia đình 5 người lần lượt đều dương tính. Ba Chi là người phát bệnh sau cùng, những ngày trước còn rất khoẻ mạnh nhưng tự nhiên bị mất khứu giác, mất vị giác và sau khi test nhanh thì các triệu chứng khác cũng bắt đầu xuất hiện. Có thể nói, người nặng nhất là má và ba của Chi. Còn 3 người còn lại, trong đó có Chi thì nằm ở triệu chứng nhẹ.

Trong hơn 14 ngày này, cả nhà đã tự chăm sóc lấy nhau, tự động viên nhau, người nhẹ thì chăm sóc cho người nặng hơn. Đến ngày thứ 14, test nhanh lại thì 4 thành viên đều âm tính, còn ba Chi thì vạch thứ 2 đã mờ, khoẻ hơn lại rồi ạ.

Hiện cả nhà đã cách ly riêng ba để theo dõi thêm. Đợi đủ 21 ngày sẽ báo lại với y tế phường để cả nhà được hỗ trợ test lại và cấp giấy chính thức...".