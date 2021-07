Chân dung diễn viên Lữ Đắc Long cả nhà 4 người nhiễm COVID-19

Cả gia đình Lữ Đắc Long đang nhiễm COVID-19. Hiện tại, nam diễn viên được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, vợ và con út của anh tại Bệnh viện Củ Chi, con trai lớn ở bệnh viện An Bình. Khi biết gia đình Lữ Đắc Long gặp khó khăn, nhiều sao Việt chung tay giúp đỡ. Ảnh: Sàn diễn 24h Lữ Đắc Long sinh năm 1966, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Trước đây, anh nổi tiếng với vai trò cascadeur. Lữ Đắc Long chia sẻ trên Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM, anh tham gia đóng thế vai trên 100 phim, cả trong và ngoài nước như: “Thanh gươm để lại”, “Võ sĩ bất đắc dĩ”, “Sơn Thần thủy quái”, “Hồng hải tặc”, “Kế hoạch 99”, “Người Mỹ trầm lặng”, “Miền Nam xa xăm”… Ảnh: Đất Việt Nam diễn viên từng đóng thế cho Lý Hùng, Công Hậu, Hoàng Phúc, Lý Huỳnh, Diễm Hương, Thu Nga, Mộng Vân và sau này là Minh Tuyết, Cẩm Ly, Lam Trường, Quang Linh, Cảnh Hàn… ở các phim ca nhạc do Kim Lợi studio sản xuất. Ảnh: Đất Việt Trong thời gian làm diễn viên đóng thế, Lữ Đắc Long đối mặt với không ít nguy hiểm. Trong một bộ phim cổ trang quay tại Đà Lạt, anh diễn cảnh nhân vật bị trúng chưởng vào ngực rồi bốc cháy. Dù được trang bị kỹ lưỡng, nhưng khi lửa bốc lên cũng là lúc gió từ dưới đồi thổi mạnh, lửa táp ngược vào mặt của Lữ Đắc Long. Anh được đồng nghiệp giải cứu kịp thời nhưng vẫn bị bỏng nhẹ. Ảnh: Zing Lữ Đắc Long chia tay nghề đóng thế sau khi chứng kiến một người học trò nguy kịch vì va vào kính trên trường quay một bộ phim Bollywood. Nam diễn viên rời màn ảnh, dấn thân vào nghiệp báo, nhiếp ảnh. Lữ Đắc Long mua máy và đi học chụp hình nghệ thuật, trước tiên là chụp ảnh hậu trường, sau chụp ảnh chân dung nghệ sĩ. Thấy diễn viên có nhiều cái hay cần chia sẻ với khán giả, Lữ Đắc Long viết giới thiệu, từ đó trở thành phóng viên mảng điện ảnh. Ảnh: Thế giới điện ảnh Theo Thể thao Văn hóa, ở lĩnh vực nhiếp ảnh, Lữ Đắc Long từng thực hiện buổi triển lãm Nghệ sĩ và phim trường, Nghĩa tình nghệ sĩ bằng tranh 3D kết hợp cùng nhiếp ảnh gia kiêm nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn. Anh còn nhận được các giải thưởng như: giải nhất Báo chí năm 2006 với loạt bài phóng sự: Phim Việt trong vòng xoáy thị trường, hai giải nhất Báo chí năm 2006-2007 do Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ngoài ra, Lữ Đắc Long từng phát hành sách Hậu trường phim ảnh cùng đạo diễn Việt Linh. Lữ Đắc Long chăm làm từ thiện. Anh từng chụp ảnh ca sĩ Ngọc Sơn, rồi được chính tác giả mua lại bản copy với giá 10 triệu đồng. Nhiều nghệ sĩ khác biết ý nguyện của Lữ Đắc Long ủng hộ bằng cách mua lại hình của mình. Đợt đó anh thu được gần 100 triệu đồng. Số tiền này nam diễn viên cho hết vào quỹ từ thiện. Ảnh: Thế giới điện ảnh Theo Sàn diễn 24h, Lữ Đắc Long kết hôn với một phụ nữ Bến Tre tên Nguyễn Thị Thủy. Con trai lớn của nam diễn viên tên Lữ Bá Phúc, miệt mài với nghề sửa xe gắn máy, còn con trai thứ hai của anh tên Lữ Bá Thịnh theo nghề chụp ảnh và quay phim. Ảnh: Sàn diễn 24h Xem video "Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc". Nguồn THDT

Cả gia đình Lữ Đắc Long đang nhiễm COVID-19. Hiện tại, nam diễn viên được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, vợ và con út của anh tại Bệnh viện Củ Chi, con trai lớn ở bệnh viện An Bình. Khi biết gia đình Lữ Đắc Long gặp khó khăn, nhiều sao Việt chung tay giúp đỡ. Ảnh: Sàn diễn 24h Lữ Đắc Long sinh năm 1966, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Trước đây, anh nổi tiếng với vai trò cascadeur. Lữ Đắc Long chia sẻ trên Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM, anh tham gia đóng thế vai trên 100 phim, cả trong và ngoài nước như: “Thanh gươm để lại”, “Võ sĩ bất đắc dĩ”, “Sơn Thần thủy quái”, “Hồng hải tặc”, “Kế hoạch 99”, “Người Mỹ trầm lặng”, “Miền Nam xa xăm”… Ảnh: Đất Việt Nam diễn viên từng đóng thế cho Lý Hùng, Công Hậu, Hoàng Phúc, Lý Huỳnh, Diễm Hương, Thu Nga, Mộng Vân và sau này là Minh Tuyết, Cẩm Ly, Lam Trường, Quang Linh, Cảnh Hàn… ở các phim ca nhạc do Kim Lợi studio sản xuất. Ảnh: Đất Việt Trong thời gian làm diễn viên đóng thế, Lữ Đắc Long đối mặt với không ít nguy hiểm. Trong một bộ phim cổ trang quay tại Đà Lạt, anh diễn cảnh nhân vật bị trúng chưởng vào ngực rồi bốc cháy. Dù được trang bị kỹ lưỡng, nhưng khi lửa bốc lên cũng là lúc gió từ dưới đồi thổi mạnh, lửa táp ngược vào mặt của Lữ Đắc Long. Anh được đồng nghiệp giải cứu kịp thời nhưng vẫn bị bỏng nhẹ. Ảnh: Zing Lữ Đắc Long chia tay nghề đóng thế sau khi chứng kiến một người học trò nguy kịch vì va vào kính trên trường quay một bộ phim Bollywood. Nam diễn viên rời màn ảnh, dấn thân vào nghiệp báo, nhiếp ảnh. Lữ Đắc Long mua máy và đi học chụp hình nghệ thuật, trước tiên là chụp ảnh hậu trường, sau chụp ảnh chân dung nghệ sĩ. Thấy diễn viên có nhiều cái hay cần chia sẻ với khán giả, Lữ Đắc Long viết giới thiệu, từ đó trở thành phóng viên mảng điện ảnh. Ảnh: Thế giới điện ảnh Theo Thể thao Văn hóa, ở lĩnh vực nhiếp ảnh, Lữ Đắc Long từng thực hiện buổi triển lãm Nghệ sĩ và phim trường, Nghĩa tình nghệ sĩ bằng tranh 3D kết hợp cùng nhiếp ảnh gia kiêm nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn. Anh còn nhận được các giải thưởng như: giải nhất Báo chí năm 2006 với loạt bài phóng sự: Phim Việt trong vòng xoáy thị trường, hai giải nhất Báo chí năm 2006-2007 do Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ngoài ra, Lữ Đắc Long từng phát hành sách Hậu trường phim ảnh cùng đạo diễn Việt Linh. Lữ Đắc Long chăm làm từ thiện. Anh từng chụp ảnh ca sĩ Ngọc Sơn, rồi được chính tác giả mua lại bản copy với giá 10 triệu đồng. Nhiều nghệ sĩ khác biết ý nguyện của Lữ Đắc Long ủng hộ bằng cách mua lại hình của mình. Đợt đó anh thu được gần 100 triệu đồng. Số tiền này nam diễn viên cho hết vào quỹ từ thiện. Ảnh: Thế giới điện ảnh Theo Sàn diễn 24h, Lữ Đắc Long kết hôn với một phụ nữ Bến Tre tên Nguyễn Thị Thủy. Con trai lớn của nam diễn viên tên Lữ Bá Phúc, miệt mài với nghề sửa xe gắn máy, còn con trai thứ hai của anh tên Lữ Bá Thịnh theo nghề chụp ảnh và quay phim. Ảnh: Sàn diễn 24h Xem video "Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc". Nguồn THDT