Diễm My 9x được khen đẹp như búp bê sau sinh nở

Bộ ảnh mới của Diễm My 9x đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên trang điểm, ăn mặc như quý cô thanh lịch. Người hâm mộ khen nhan sắc của Diễm My xinh như búp bê. Nhiều đồng nghiệp cũng tấm tắc khen ngoại hình của Diễm My. "Ôi mê", Trương Quỳnh Anh viết. "Tóc mới xinh", Lã Thanh Huyền để lại bình luận. Nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu ngày càng mặn mà sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 1/2025. Diễm My chưa trở lại với màn ảnh sau khi lập gia đình vào cuối tháng 12/2023. Thi thoảng, người đẹp sinh năm 1990 tham gia sự kiện. Xuất hiện tại các sự kiện, Diễm My chuộng váy áo tông màu đen giấu vóc dáng. Trước khi lấy chồng, Diễm My có sự nghiệp thành công. Nữ diễn viên hoạt động trong showbiz Việt từ khi còn nhỏ. Năm 2015, trong cuộc phỏng vấn với Znews, người đẹp cho biết, cát-sê của cô đã bỏ xa điểm khởi đầu. Có những phim Diễm My nhận được thù lao tăng gấp 10 lần, 20 lần. Năm 2015, Diễm My đã mua được nhà, xe. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu nhiều đồ hiệu. Sau khi kết hôn, Diễm My cùng chồng sống trong căn biệt thự do bố mẹ tặng. Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn có 7 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Tết Nguyên đán 2025, Diễm My khoe hình ảnh bên chồng và con. "Tết năm nay lạ lắm. Mong năm mới sẽ thật dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta", người đẹp chia sẻ. Cặp đôi "trốn con" đi hẹn hò dịp Valentine 2025. Xem video: "Diễm My trổ tài làm bánh Trung thu". Nguồn FB Diễm My

Bộ ảnh mới của Diễm My 9x đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên trang điểm, ăn mặc như quý cô thanh lịch. Người hâm mộ khen nhan sắc của Diễm My xinh như búp bê. Nhiều đồng nghiệp cũng tấm tắc khen ngoại hình của Diễm My . "Ôi mê", Trương Quỳnh Anh viết. "Tóc mới xinh", Lã Thanh Huyền để lại bình luận. Nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu ngày càng mặn mà sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 1/2025. Diễm My chưa trở lại với màn ảnh sau khi lập gia đình vào cuối tháng 12/2023. Thi thoảng, người đẹp sinh năm 1990 tham gia sự kiện. Xuất hiện tại các sự kiện, Diễm My chuộng váy áo tông màu đen giấu vóc dáng. Trước khi lấy chồng, Diễm My có sự nghiệp thành công. Nữ diễn viên hoạt động trong showbiz Việt từ khi còn nhỏ. Năm 2015, trong cuộc phỏng vấn với Znews, người đẹp cho biết, cát-sê của cô đã bỏ xa điểm khởi đầu. Có những phim Diễm My nhận được thù lao tăng gấp 10 lần, 20 lần. Năm 2015, Diễm My đã mua được nhà, xe. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu nhiều đồ hiệu. Sau khi kết hôn, Diễm My cùng chồng sống trong căn biệt thự do bố mẹ tặng. Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn có 7 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Tết Nguyên đán 2025, Diễm My khoe hình ảnh bên chồng và con. "Tết năm nay lạ lắm. Mong năm mới sẽ thật dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta", người đẹp chia sẻ. Cặp đôi "trốn con" đi hẹn hò dịp Valentine 2025. Xem video: "Diễm My trổ tài làm bánh Trung thu". Nguồn FB Diễm My