Hiền Thục chung khung hình với con gái, ngỡ hai chị em

Hiền Thục luôn được khen trẻ hơn so với tuổi 43 của mình. Bức ảnh mới đây nữ ca sĩ khoe trên trang cá nhân khi chụp cùng con gái trông cô và con như hai chị em. (Ảnh: FB Hiền Thục) Con gái Gia Bảo là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Hiền Thục với tay trống Tuấn Thăng. (Ảnh: FB Hiền Thục) Tuy nhiên sau khi sinh con thì hôn nhân của cô trục trặc và cô trở thành mẹ đơn thân suốt bao năm qua. (Ảnh: FB Hiền Thục) Gia Bảo không theo nghệ thuật mà chọn học ngành Quản trị sự kiện. Theo chia sẻ của giọng ca "Nhật ký của mẹ" con gái cô có cá tính khác mạnh và từ nhỏ đã biết tự lập. (Ảnh: FB Hiền Thục) Hiền Thục và con gái rất thân thiết với nhau, có chuyện gì Gia Bảo cũng tâm sự với mẹ và ngược lại Hiền Thục cũng giãi bày với con mọi chuyện vui, buồn. (Ảnh: FB Hiền Thục) Vóc dáng thanh mảnh cùng cách ăn mặc trẻ trung khiến Hiền Thục trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. (Ảnh: FB Hiền Thục) Nhìn Hiền Thục như thiếu nữ đôi mươi khi diện chiếc váy xòe ngắn có in hình Doraemon. (Ảnh: FB Hiền Thục) Mái tóc suôn dài, nụ cười tươi tắn, phong cách thời trang là những yếu tố giúp Hiền Thục "hack" tuổi. (Ảnh: FB Hiền Thục) Hiền Thục luôn xuất hiện với phong cách trẻ trung năng động nên không ai nghĩ cô đã ở tuổi u50. (Ảnh: FB Hiền Thục) Nữ ca sĩ sinh năm 1981 rất tự tin khi khoe eo thon, dáng đẹp trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Hiền Thục)

