Bạn đọc

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" tại Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) [Kỳ 3]

Không chỉ "quen mặt" tại VACS, Công nghệ Môi trường còn trúng 100% các gói thầu tham dự tại Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS), trong đó có gói tiết kiệm chỉ 0,42%.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, "hệ sinh thái" khách hàng của Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Công nghệ Môi trường) không chỉ giới hạn ở Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS). Dữ liệu đấu thầu cho thấy nhà thầu này cũng có lịch sử trúng thầu tuyệt đối tại Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS).

Nếu như tại VACS, Công nghệ Môi trường trúng 3/3 gói thầu đã có kết quả trong năm 2025, thì tại NCS, nhà thầu này trúng 2/2 gói thầu đã tham gia, với tổng giá trị trúng thầu là 4.115.000.000 đồng.

Một trong hai gói thầu này là gói "Đầu tư máy chia vê bánh mỳ bán tự động" trúng thầu từ năm 2018 với giá 365.000.000 đồng. Gói thầu đáng chú ý hơn diễn ra vào cuối năm 2024.

Gói thầu 3,76 tỷ đồng, tiết kiệm 0,42%

Ngày 26/07/2024, Hội đồng quản trị NCS đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-NCS-HĐQT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Đầu tư trang thiết bị bếp". Gói thầu có giá trị 3.766.000.000 đồng, sử dụng vốn chủ sở hữu , theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Ngày 22/10/2024, NCS đăng tải Thông báo mời thầu (E-TBMT) số IB2400430364.

1a.jpg
Nguồn MSC

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-TCG ngày 20/11/2024, có 03 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm:

  1. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại United Vision (Giá dự thầu sau giảm giá: 3.403.295.960 đồng).
  2. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Kỹ thuật Toàn Thắng (Giá dự thầu: 3.569.650.000 đồng).
  3. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Giá dự thầu: 3.750.000.000 đồng).

Cả ba nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ và "Đạt" về năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, khi chuyển sang bước đánh giá về kỹ thuật, kịch bản tương tự như các gói thầu tại VACS (đã phân tích ở kỳ 2) lại diễn ra. Cả hai đối thủ của Công nghệ Môi trường đều bị tổ chuyên gia của NCS đánh giá "Không đạt".

Cụ thể, Báo cáo đánh giá E-HSDT chỉ rõ:

  • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại United Vision: Bị đánh giá "Không đạt" do hàng loạt thông số kỹ thuật chào thầu không đáp ứng E-HSMT. Ví dụ: Bếp ga công nghiệp kiểu Á (kích thước, công suất tải gas, không có hệ thống báo rò rỉ gas đều không đạt); Máy bơm nhân bánh (kích thước, dung tích phễu không đạt); Máy chiên bán tự động (kích thước, công suất, dung tích không đạt); Máy xay súp (công suất, tốc độ động cơ không đạt).
  • Công ty TNHH SX-TM và KT Toàn Thắng: Cũng bị đánh giá "Không đạt" vì lý do tương tự. Ví dụ: Máy chia vê bánh (dải vê bột không đạt); Lò nướng bánh (kích thước, trọng lượng, công suất không đạt); Máy bơm nhân bánh (kích thước, dung tích phễu không đạt); Máy xay súp (kích thước, dung tích, trọng lượng không đạt).

Kết quả, Công nghệ Môi trường là nhà thầu duy nhất được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật.

Ngày 02/12/2024, Tổng Giám đốc NCS đã ký Quyết định số 121/QĐ-NCS phê duyệt KQLCNT cho Công ty Công nghệ Môi trường với giá trúng thầu là 3.750.000.000 đồng – bằng đúng giá dự thầu của doanh nghiệp này.

So với giá gói thầu là 3.766.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,42%.

Tổng kết, tại cả hai đơn vị suất ăn hàng không lớn là VACS và NCS, Công nghệ Môi trường đều đang duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (5/5 gói đã có kết quả). Đáng chú ý, các đối thủ cạnh tranh với Công nghệ Môi trường tại các gói thầu này (như Cổ phần Quốc tế TBV, SPS Việt Nam tại VACS; United Vision, Toàn Thắng tại NCS) đều bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Tính cạnh tranh tại gói thầu VACS: Kịch bản 1 nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm 0,42%

#Công nghệ Môi trường #Suất ăn Nội Bài #thầu công nghệ #trúng thầu #đầu tư bếp #hợp đồng xây dựng

