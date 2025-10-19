Gói thầu thiết bị bếp VACS giai đoạn 2: Giá nào cho Công nghệ Môi trường, Tân Lộc Phát?

Gói thầu gần 9,4 tỷ đồng cung cấp thiết bị bếp tại VACS ghi nhận cuộc đua song mã giữa Công ty Công nghệ Môi trường và Công ty Tân Lộc Phát. Mức giá chào cạnh tranh đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực và lợi thế.

Vừa qua, vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 11/10/2025, Bên mời thầu đã hoàn thành việc mở thầu Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động SXKD (giai đoạn 2)" (Mã TBMT: IB2500426010). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) "Dự án đầu tư trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động SXKD (giai đoạn 2)" (Mã KHLCNT: PL2500236516), do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) làm chủ đầu tư.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin công bố, gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của VACS, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 9.397.753.517 đồng, với thời gian thực hiện là 160 ngày và loại hợp đồng trọn gói.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu, gồm:

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát (Mã định danh: vn0105418771 ): Giá dự thầu là 9.239.331.925 đồng. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Mã định danh: vn0302690462 ): Giá dự thầu là 9.343.500.000 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá. So với giá gói thầu (9.397.753.517 đồng), mức giá dự thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát thấp hơn khoảng 158,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,69%. Trong khi đó, giá dự thầu của Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường thấp hơn giá gói thầu khoảng 54,2 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,58%.

Như vậy, xét về yếu tố giá đơn thuần, Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát đang có lợi thế cạnh tranh khi đưa ra mức giá thấp hơn đối thủ khoảng 104 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ đối với gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp có thể áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá. Nếu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giảm giá (nếu có) thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Nhưng nếu áp dụng phương pháp giá đánh giá, ngoài giá, các yếu tố khác như chi phí vận hành, bảo dưỡng, tiến độ, chất lượng, uy tín... sẽ được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá. Do đó, mức giá dự thầu chỉ là một trong các yếu tố để xem xét lựa chọn nhà thầu.

Năng lực nhà thầu: Kinh nghiệm và mối quan hệ với chủ đầu tư

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu còn dựa trên năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Dữ liệu về hoạt động đấu thầu của hai doanh nghiệp tham gia gói thầu này cho thấy những điểm đáng chú ý:

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát (MST: 0105418771): Doanh nghiệp có địa chỉ tại Hà Nội, do ông Phạm Mạnh Thỏa làm Giám đốc. Theo dữ liệu tính đến ngày 18/10/2025, công ty đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, trượt 8 gói, 9 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) là 6.052.321.750 đồng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát tham gia đấu thầu tại VACS. Trong năm 2025, công ty tham gia nhiều gói thầu nhưng phần lớn đang trong tình trạng "Hoàn thành mở thầu, chưa chọn nhà thầu".

Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (MST: 0302690462): Doanh nghiệp có địa chỉ tại Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Văn Long làm Giám đốc. Dữ liệu đến ngày 18/10/2025 cho thấy công ty đã tham gia 10 gói thầu, trúng 6 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên số gói đã có kết quả là 100% (6/6 gói). Tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) là 9.153.997.889 đồng. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường có mối quan hệ đáng kể với VACS. Doanh nghiệp này đã tham gia 7 gói thầu do VACS mời thầu, trong đó trúng 3 gói, 2 gói chưa có kết quả (bao gồm gói thầu đang xét) và 2 gói đã bị hủy. Đặc biệt, công ty này đã trúng Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động sản xuất (giai đoạn 1)" của VACS với giá 2.898.617.889 đồng (công bố kết quả ngày 17/10/2025). Trước đó, một gói thầu Giai đoạn 1 khác mà công ty tham gia cũng do VACS mời thầu đã bị hủy vào ngày 19/06/2025. Ngoài ra, công ty cũng trúng Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp máy giặt khăn" (giá 726.000.000 đồng, công bố 17/10/2025) và Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp các máy móc thiết bị lẻ khác" (giá 905.300.000 đồng, công bố 16/10/2025) cũng của VACS.

Như vậy, trong khi Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát là "người mới" tại VACS, thì Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường lại là nhà thầu đã có lịch sử tham gia và trúng nhiều gói thầu liên tiếp tại đây, bao gồm cả gói thầu giai đoạn 1 của chính dự án này.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/07/2025), cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Luật Đấu thầu hiện hành đã có những quy định rất rõ ràng về quy trình, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Giá dự thầu là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. Bên mời thầu phải đánh giá một cách toàn diện cả về năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật và các yếu tố khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đặc biệt, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định rất chặt chẽ về việc bảo đảm cạnh tranh, ngăn chặn các hành vi thông thầu, gian lận hay các hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch. Việc một nhà thầu đã từng trúng các gói thầu trước đó của cùng một chủ đầu tư không phải là yếu tố quyết định việc trúng thầu các gói tiếp theo, mặc dù kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự có thể được xem xét trong quá trình đánh giá theo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: "Trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chuyên gia trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu là rất lớn. Quá trình đánh giá phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, bảo đảm tính khách quan, công bằng giữa các nhà thầu. Mọi hành vi vi phạm các quy định cấm trong đấu thầu tại Điều 16 Luật Đấu thầu đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, từ xử lý hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Nguyên tắc trách nhiệm giải trình đòi hỏi chủ đầu tư phải có khả năng giải thích rõ ràng, minh bạch về quyết định lựa chọn của mình khi có yêu cầu."

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động SXKD (giai đoạn 2)" tại VACS đang thu hút sự chú ý với sự tham gia của hai nhà thầu có mức giá chào khá cạnh tranh. Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát đưa ra giá dự thầu thấp hơn, tạo lợi thế về mặt tài chính. Ngược lại, Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường có lịch sử hợp tác và trúng thầu đáng kể tại VACS, đặc biệt là việc đã trúng gói thầu giai đoạn 1 của dự án này.

Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá toàn diện của Chủ đầu tư/Bên mời thầu, dựa trên các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế mà Luật Đấu thầu đã quy định. Dư luận và các bên liên quan đang chờ đợi quyết định cuối cùng của VACS, hy vọng vào một kết quả lựa chọn nhà thầu thực sự tối ưu, đáp ứng yêu cầu của gói thầu và đảm bảo lợi ích chung.