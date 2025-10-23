"Hệ sinh thái" tại TCT Bến Thành: Âu Lạc và Tư vấn Tấn Linh [Kỳ 3]

Trong 4 gói thầu mà Công ty Âu Lạc trúng liên quan đến TCT Bến Thành, có 2 gói đấu thầu rộng rãi đều do Công ty Tư vấn Tấn Linh mời thầu và đều thiếu vắng sự cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong 5 gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Âu Lạc (Âu Lạc) trúng trong năm 2025, có đến 4 gói liên quan trực tiếp đến Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (TCT Bến Thành), cho thấy một mối quan hệ "quen mặt" rõ nét.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy TCT Bến Thành là chủ đầu tư "ruột" của Âu Lạc. Chỉ trong năm 2025, Âu Lạc và các liên danh của mình đã được TCT Bến Thành trao 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 15,3 tỷ đồng.

Trong 4 gói thầu này, có 2 gói được TCT Bến Thành áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu "Thi công sửa chữa nhà hàng Maxim's" được phê duyệt KHLCNT (QĐ 92/QĐ-TCT) với giá 832.855.365 đồng. Ngày 15/9/2025, tại Quyết định 130/QĐ-TCT, Âu Lạc được chỉ định trúng thầu với giá 829.327.634 đồng.

Gói thầu "Cải tạo sửa chữa và nội thất" (Số 4 Trần Quang Khải) được phê duyệt KHLCNT (QĐ 135/QĐ-TCT) với giá 1.008.795.462 đồng. Ngày 30/9/2025, tại Quyết định 139/QĐ-TCT, Âu Lạc tiếp tục được chỉ định trúng thầu với giá 978.531.598 đồng.

Hai gói thầu còn lại TCT Bến Thành tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, ở cả hai gói thầu này, Âu Lạc đều "một mình một ngựa" về đích.

Đặc biệt, cả hai gói thầu rộng rãi này đều do cùng một đơn vị mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tấn Linh (Tư vấn Tấn Linh).

Gói thầu "Thi công Cải tạo sửa chữa Nhà kho tại Lô E3" (Mã TBMT: IB2500174760), giá 7,38 tỷ đồng , do Tư vấn Tấn Linh mời thầu. Như đã phân tích, gói thầu này chỉ có 2 nhà thầu tham gia. Đối thủ duy nhất là Công ty CP Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công trình Xanh bị loại "thẳng tay" vì không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm . Liên danh Âu Lạc - Cường Thịnh trúng thầu với giá 7.341.267.267 đồng.

Gói thầu "Thi công xây dựng hạng mục: Cụm nhà hàng và Bar biển; Sửa chữa tường lan can nhà trung tâm" (Mã TBMT: IB2500398547), giá 6,21 tỷ đồng , cũng do Tư vấn Tấn Linh mời thầu. Lần này, chỉ có duy nhất Liên danh Âu Lạc - DLT nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 6.184.013.110 đồng.

Một phần Quyết định 143/QĐ-TCT của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV. Nguồn MSC

Sự xuất hiện của Tư vấn Tấn Linh với tư cách là bên mời thầu cho cả 2 gói thầu rộng rãi (tổng giá trị hơn 13,5 tỷ đồng) mà Liên danh của Âu Lạc đều là đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu (hoặc duy nhất tham gia) đặt ra nhiều câu hỏi về việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong các gói thầu do TCT Bến Thành làm chủ đầu tư.

