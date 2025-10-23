Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" tại TCT Bến Thành: Âu Lạc và Tư vấn Tấn Linh [Kỳ 3]

Trong 4 gói thầu mà Công ty Âu Lạc trúng liên quan đến TCT Bến Thành, có 2 gói đấu thầu rộng rãi đều do Công ty Tư vấn Tấn Linh mời thầu và đều thiếu vắng sự cạnh tranh.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong 5 gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Âu Lạc (Âu Lạc) trúng trong năm 2025, có đến 4 gói liên quan trực tiếp đến Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (TCT Bến Thành), cho thấy một mối quan hệ "quen mặt" rõ nét.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy TCT Bến Thành là chủ đầu tư "ruột" của Âu Lạc. Chỉ trong năm 2025, Âu Lạc và các liên danh của mình đã được TCT Bến Thành trao 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 15,3 tỷ đồng.

Trong 4 gói thầu này, có 2 gói được TCT Bến Thành áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu "Thi công sửa chữa nhà hàng Maxim's" được phê duyệt KHLCNT (QĐ 92/QĐ-TCT) với giá 832.855.365 đồng. Ngày 15/9/2025, tại Quyết định 130/QĐ-TCT, Âu Lạc được chỉ định trúng thầu với giá 829.327.634 đồng.

Gói thầu "Cải tạo sửa chữa và nội thất" (Số 4 Trần Quang Khải) được phê duyệt KHLCNT (QĐ 135/QĐ-TCT) với giá 1.008.795.462 đồng. Ngày 30/9/2025, tại Quyết định 139/QĐ-TCT, Âu Lạc tiếp tục được chỉ định trúng thầu với giá 978.531.598 đồng.

Hai gói thầu còn lại TCT Bến Thành tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, ở cả hai gói thầu này, Âu Lạc đều "một mình một ngựa" về đích.

Đặc biệt, cả hai gói thầu rộng rãi này đều do cùng một đơn vị mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tấn Linh (Tư vấn Tấn Linh).

Gói thầu "Thi công Cải tạo sửa chữa Nhà kho tại Lô E3" (Mã TBMT: IB2500174760), giá 7,38 tỷ đồng , do Tư vấn Tấn Linh mời thầu. Như đã phân tích, gói thầu này chỉ có 2 nhà thầu tham gia. Đối thủ duy nhất là Công ty CP Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công trình Xanh bị loại "thẳng tay" vì không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm . Liên danh Âu Lạc - Cường Thịnh trúng thầu với giá 7.341.267.267 đồng.

Gói thầu "Thi công xây dựng hạng mục: Cụm nhà hàng và Bar biển; Sửa chữa tường lan can nhà trung tâm" (Mã TBMT: IB2500398547), giá 6,21 tỷ đồng , cũng do Tư vấn Tấn Linh mời thầu. Lần này, chỉ có duy nhất Liên danh Âu Lạc - DLT nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 6.184.013.110 đồng.

31-9188.png
32-8570.png
Một phần Quyết định 143/QĐ-TCT của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV. Nguồn MSC

Sự xuất hiện của Tư vấn Tấn Linh với tư cách là bên mời thầu cho cả 2 gói thầu rộng rãi (tổng giá trị hơn 13,5 tỷ đồng) mà Liên danh của Âu Lạc đều là đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu (hoặc duy nhất tham gia) đặt ra nhiều câu hỏi về việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong các gói thầu do TCT Bến Thành làm chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Phân tích các gói thầu của Công ty Âu Lạc: Cạnh tranh có thực chất?

#TCT Bến Thành #Âu Lạc #Tư vấn Tấn Linh #gói thầu xây dựng #đấu thầu #chỉ định thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Xây dựng Âu Lạc: "Mùa gặt" năm 2025 với tỷ lệ tiết kiệm 0,81% [Kỳ 2]

Năm 2025, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Âu Lạc đã trúng 5 gói thầu với tổng trị giá hơn 16,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng số tiền tiết kiệm qua 5 gói thầu này chỉ là 133,8 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Âu Lạc (MSDN: 0316525733) đã tham gia 5 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 5 gói, mang về tổng doanh thu hơn 16,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền tiết kiệm cho các chủ đầu tư qua 5 gói thầu này chỉ đạt 133,8 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 0,81%.

Trong 5 gói thầu Công ty Âu Lạc (Âu Lạc) trúng, có 3 gói theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và 2 gói theo hình thức đấu thầu rộng rãi (tham gia với tư cách liên danh).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Âu Lạc được chỉ định gói thầu 1 tỷ tại TCT Công nghiệp Sài Gòn [Kỳ 1]

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Âu Lạc vừa được TCT Công nghiệp Sài Gòn chỉ định thầu rút gọn gói sửa chữa nhà máy thuốc lá Bến Thành, với giá trúng thầu sát giá gói thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (CNS) vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Âu Lạc thực hiện gói thầu sửa chữa với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,99%.

Theo Tờ trình số 143/TTr-TOCG ngày 06 tháng 10 năm 2025, CNS đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-CNS ngày 10/10/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) Gói 01 – Sửa chữa phần xây dựng, thuộc dự án Sửa chữa công trình xây dựng Nhà máy Thuốc lá Bến Thành năm 2024.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Đồng Nai: Liên danh Hòa Bình – Âu Lạc trúng gói 12 tỷ tại xã Thanh Sơn

Mới đây Liên danh Hòa Bình-Âu Lạc được UBND xã Thanh Sơn phê duyệt trúng gói thầu nâng cấp đường, giá trị gần 12 tỷ đồng.

Loại 2 nhà thầu không đáp ứng kỹ thuật, liên danh 2 thành viên trúng thầu

Cụ thể, ngày 21/6, bà Trần Thị Mỹ Phúc - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ký Quyết định số KQ2500224319_2506211049, phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH MTV Thiết Kế Xây Dựng Hòa Bình (Công ty Xây dựng Hòa Bình) và Công ty TNHH MTV Âu Lạc (Công ty Âu Lạc) trúng gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp đường tổ 7 - tổ 15 ấp 7, xã Thanh Sơn, với giá trúng thầu hơn 11,998 tỷ đồng (giá gói thầu 13,879 tỷ đồng). Thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới