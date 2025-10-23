Gói thầu bếp 9,4 tỷ tại VACS: Nhà thầu 'lạ' đối đầu 'người quen' [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị bếp 9,4 tỷ tại Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đang chờ kết quả, ghi nhận cuộc đua giữa nhà thầu giá thấp (Tân Lộc Phát) và 'người quen' (Công nghệ Môi trường).

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Bên mời thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đang trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động SXKD (giai đoạn 2)".

Gói thầu này có Mã Thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500426010, thuộc lĩnh vực hàng hóa, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của VACS. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Giá gói thầu được VACS phê duyệt là 9.397.753.517 đồng, với thời gian thực hiện 160 ngày.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu (15 giờ 35 phút ngày 11/10/2025), có 02 nhà thầu đã nộp E-HSDT hợp lệ. Đáng chú ý, mức giá dự thầu của hai doanh nghiệp có sự chênh lệch đáng kể:

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát (Mã định danh: vn0105418771): Giá dự thầu là 9.239.331.925 đồng. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Mã định danh: vn0302690462): Giá dự thầu là 9.343.500.000 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá.

Như vậy, xét về yếu tố giá đơn thuần, Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát đang có lợi thế khi đưa ra mức giá thấp hơn đối thủ khoảng 104 triệu đồng. Mức giá của Tân Lộc Phát cũng giúp gói thầu tiết kiệm khoảng 1,69% so với giá được duyệt, trong khi mức giá của Công ty Công nghệ Môi trường chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,58%.

Tuy nhiên, trong một cuộc đua "một giai đoạn một túi hồ sơ", giá thấp không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Theo quy định của Luật Đấu thầu, nhà thầu trúng thầu phải đáp ứng toàn diện các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật nêu trong E-HSMT.

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu 9,4 tỷ đồng này đang đặt ra một bài toán thú vị cho tổ chuyên gia của VACS: Lựa chọn nhà thầu có giá thấp nhất hay một đơn vị đã "quen mặt" với chủ đầu tư?

Chân dung hai đối thủ

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống về dữ liệu đấu thầu cho thấy lịch sử tham gia của hai nhà thầu tại VACS có sự khác biệt rõ rệt.

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát (MST: 0105418771), do ông Phạm Mạnh Thỏa làm Giám đốc, có địa chỉ tại Hà Nội. Tính đến ngày 18/10/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 23 gói thầu, trúng 5 gói, trượt 8 gói, 9 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) là 6.052.321.750 đồng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tân Lộc Phát tham gia đấu thầu tại VACS.

Ở phía đối diện, Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (MST: 0302690462), do ông Nguyễn Văn Long làm Giám đốc, lại là một cái tên rất quen thuộc tại VACS.

Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu, trúng 6 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên số gói đã có kết quả là tuyệt đối 100% (6/6 gói).

Đặc biệt, Công ty Công nghệ Môi trường có mối quan hệ đáng kể với VACS khi đã tham gia 7 gói thầu do VACS mời thầu. Trong 7 gói này, công ty đã trúng 3 gói, 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu đang xét) và 2 gói đã bị hủy.

Một chi tiết quan trọng là, Công ty Công nghệ Môi trường chính là nhà thầu đã trúng Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động sản xuất (giai đoạn 1)" của VACS, với giá trúng thầu 2.898.617.889 đồng (công bố kết quả ngày 17/10/2025).

Việc nhà thầu "người quen" đã thực hiện giai đoạn 1 của dự án tiếp tục tham gia giai đoạn 2, nhưng lại chào giá cao hơn một "người mới", đặt ra nhiều câu hỏi về việc VACS sẽ ưu tiên yếu tố nào: Giá cả cạnh tranh hay kinh nghiệm đã hợp tác?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

