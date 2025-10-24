Công ty Tâm Vũ trúng gói thầu đường Ngã ba Nông Trường - Tóc Tiên tiết kiệm 23,5%

Công ty Tâm Vũ vừa trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng tại BQLDA khu vực Phú Mỹ với tỷ lệ tiết kiệm cao bất ngờ, sau khi 5/6 đối thủ bị loại vì nhiều lý do.

Dư luận đang chú ý đến kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Ngã ba Nông Trường đi Tóc Tiên, khi Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lên đến gần 23,5%, một con số khá cao so với mặt bằng chung và lịch sử đấu thầu của chính doanh nghiệp này.

Loại 5/6 đối thủ, Tâm Vũ về đích

Theo tài liệu phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, ngày 08/10/2025, ông Võ Văn Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ (BMT/Chủ đầu tư, trước đây là Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ TP Phú Mỹ, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập) đã ký Quyết định số 106/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Ngã ba Nông Trường đi Tóc Tiên (Mã TBMT: IB2500258738).

Quyết định số 106/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Ngã ba Nông Trường đi Tóc Tiên. Nguồn: MSC

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh, có giá được duyệt là 17.101.654.971 đồng (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của Chủ tịch UBND TP Phú Mỹ), được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ , hợp đồng theo hình thức trọn gói.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 07 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), gồm: Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ (viết tắt: Công ty Tâm Vũ); Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc; Liên danh Thiên Phúc Châu - Tín Đức; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư XD TM DV Hoa Sơn; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đại Lộc và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh.

Đơn vị được thuê đánh giá E-HSDT là Công ty Cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1 (Hợp đồng số 121/2025/HĐTV-MT ngày 05/06/2025). Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2909/2025/BCĐG-KĐ.1 ngày 29/09/2025, quá trình đánh giá đã loại 5/7 nhà thầu. Cụ thể:

Về tính hợp lệ: Công ty Hoa Sơn và Công ty Đại Lộc bị loại do Bảo đảm dự thầu không hợp lệ. Lý do được nêu là nhà thầu không bổ sung, làm rõ Bảo lãnh dự thầu theo tên Bên thụ hưởng mới sau khi sáp nhập địa giới hành chính (Ban QLDA ĐTXD khu vực Phú Mỹ thay cho Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ TP Phú Mỹ). 5 nhà thầu còn lại đáp ứng sau khi làm rõ .

Về năng lực kinh nghiệm: Công ty Hoàn Mỹ bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt (Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công giao thông đường bộ và Cán bộ phụ trách an toàn lao động không có tài liệu chứng minh đã hoàn thành công trình theo yêu cầu) và thiết bị thi công chủ yếu (Máy lu bánh hơi tự hành không đáp ứng yêu cầu trọng lượng tĩnh ≥ 16T). Công ty Hưng Thịnh cũng bị loại do thiết bị thi công chủ yếu (Máy lu bánh hơi tự hành không đáp ứng yêu cầu trọng lượng tĩnh ≥ 16T). Ba nhà thầu còn lại (Tâm Vũ, Tín Nghĩa Xuyên Mộc, Liên danh Thiên Phúc Châu - Tín Đức) được đánh giá đáp ứng sau làm rõ.

Về kỹ thuật: Liên danh Thiên Phúc Châu - Tín Đức bị loại. Báo cáo đánh giá nêu lý do: "Bảng danh mục vật tư của nhà thầu, một số vật tư nhà thầu đề xuất không có chủng loại nhãn hiệu theo yêu cầu tại Chương V.E-HSMT (Sơn dẻo nhiệt, sơn lót; Thép hình, thép tấm, thép tròn xây dựng các loại; Thép L50x50x5; Xi măng PCB40)". Do đó, Liên danh này bị đánh giá không đạt. Hai nhà thầu còn lại là Công ty Tâm Vũ và Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Sau khi loại 5 đối thủ, chỉ còn 2 nhà thầu được đánh giá về tài chính. Kết quả xếp hạng: Công ty Tâm Vũ xếp thứ nhất với giá đề nghị trúng thầu 13.088.384.211 đồng; Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc xếp thứ hai với giá đề nghị 13.602.831.283,59 đồng (sau giảm giá 20,5%).

Kết quả, Công ty Tâm Vũ được phê duyệt trúng thầu với giá 13.088.384.211 đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm gần 23,5%: Bất ngờ hay dấu hiệu đáng mừng?

Nhà thầu trúng thầu - Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ (MST: 3501476652), có địa chỉ tại Số 159B Đường Hùng Vương, Xã Ngãi Giao, TP.Hồ Chí Minh, do ông Lại Minh Tâm làm Giám đốc. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2009, thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ.

Theo dữ liệu, Công ty Tâm Vũ đã tham gia 43 gói thầu, trúng 30 gói. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 96,69%, tương đương mức tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 3,31%.

Tuy nhiên, tại Gói thầu số 06: Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Ngã ba Nông Trường đi Tóc Tiên, giá trúng thầu 13.088.384.211 đồng thấp hơn giá gói thầu 17.101.654.971 đồng tới 4.013.270.760 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 23,47%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất cao, khác biệt lớn so với "truyền thống" tiết kiệm thấp của chính Công ty Tâm Vũ tại nhiều gói thầu trước đó.

Liệu đây có phải là tín hiệu tích cực cho thấy sự cạnh tranh hiệu quả tại gói thầu này, giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước? Hay mức giá gói thầu ban đầu được xây dựng chưa sát với thực tế? Việc 5/7 nhà thầu bị loại ở các bước đánh giá trước khi xét về giá cũng là một yếu tố cần xem xét về mức độ cạnh tranh thực sự của gói thầu.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Việc phân tích kỹ lưỡng quá trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là ở những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao bất thường hoặc thấp bất thường, là cần thiết để đảm bảo các nguyên tắc này được thực thi.

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ trong năm 2025 và các mối quan hệ với các bên mời thầu sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích trong các kỳ tiếp theo.