Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu 100% tại VACS nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu cho thấy, Công ty Công nghệ Môi trường đã trúng liên tiếp 3 gói thầu tại VACS trong tháng 10/2025, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại đơn vị này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mối quan hệ hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) và Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Công nghệ Môi trường) không chỉ dừng lại ở gói thầu giai đoạn 1 và gói thầu giai đoạn 2 đang chờ kết quả.

Dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 18/10/2025 cho thấy, trong năm 2025, Công nghệ Môi trường đã tham gia tổng cộng 7 gói thầu do VACS mời thầu. Trong số này, 2 gói đã bị hủy, 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu giai đoạn 2 đã nêu ở kỳ 1 và gói "máy rửa dụng cụ đa năng" ).

Ba gói thầu còn lại đều đã có kết quả, và đáng chú ý là Công nghệ Môi trường đã trúng thầu cả 3 gói, đạt tỷ lệ trúng 100% tại VACS đối với các gói đã có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu của 3 gói này là 4.529.917.889 đồng.

Chuỗi 3 gói thầu trúng liên tiếp tại VACS

Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 15/10 đến 17/10/2025), VACS đã liên tiếp ký 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho Công nghệ Môi trường.

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp các máy móc thiết bị lẻ khác" Gói thầu này thuộc Dự án đầu tư các máy móc thiết bị lẻ khác, có giá gói thầu được duyệt là 936.953.233 đồng (theo Quyết định số 394/QĐ-VACS ngày 10/09/2025).

Ngày 15/10/2025, ông Hoàng Xuân Hiệp, Tổng Giám đốc VACS, đã ký Quyết định số 464/QĐ-VACS phê duyệt KQLCNT cho Công ty Công nghệ Môi trường với giá trúng thầu là 905.300.000 đồng.

Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 3,38%. Điều đáng nói là, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 329/2025/BC-ĐT ngày 01/10/2025 do tổ chuyên gia (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long) lập, chỉ có duy nhất Công ty Công nghệ Môi trường nộp hồ sơ dự thầu.

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động sản xuất (giai đoạn 1)" Đây là gói thầu thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động sản xuất (giai đoạn 1), có giá gói thầu là 3.033.948.667 đồng (theo Quyết định số 154/QĐ-VACS ngày 15/05/2025).

Ngày 15/10/2025, ông Hoàng Xuân Hiệp ký Quyết định số 463/QĐ-VACS phê duyệt KQLCNT cho Công ty Công nghệ Môi trường với giá trúng thầu là 2.898.617.889 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 4,46%.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1492/CFTD-inn ngày 02/10/2025 do tổ chuyên gia (Công ty Cổ phần CFTD Sáng tạo) lập, gói thầu này có 3 nhà thầu tham gia. Trong đó, Công ty Cổ phần Quốc tế TBV bị đánh giá "Không Đạt" về kỹ thuật do hàng loạt thông số chào thầu không đáp ứng E-HSMT (ví dụ: máy xay không có hẹn giờ, nồi nấu chè sai kích thước). Nhà thầu thứ ba là Công ty TNHH SPS Việt Nam (có giá dự thầu cao nhất) không được xem xét tiếp do Công nghệ Môi trường đã "Đạt".

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp máy giặt khăn" Gói thầu này thuộc Dự án đầu tư máy giặt khăn, có giá gói thầu 764.260.000 đồng (theo Quyết định số 395B/QĐ-VACS ngày 10/09/2025).

Ngày 16/10/2025, Tổng Giám đốc VACS ký Quyết định số 465/QĐ-VACS phê duyệt KQLCNT cho Công ty Công nghệ Môi trường với giá trúng thầu 726.000.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm là 5,01%.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 09.10/2025/BCĐG-HT ngày 09/10/2025 do tổ chuyên gia (Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh) lập, gói thầu này có 3 nhà thầu tham gia. Hai đối thủ của Công nghệ Môi trường là Công ty Cổ phần Thương mại PAN và Công ty TNHH Công nghệ PEO đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty PAN chào hàng loạt thông số không đáp ứng (thể tích lồng giặt, kích thước máy, kết nối cấp nước...). Công ty PEO không trình bày biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt chi tiết và không nêu biện pháp bảo quản thiết bị.

Kết quả, Công nghệ Môi trường là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật ở cả ba gói thầu (hoặc là nhà thầu duy nhất tham gia), dẫn đến tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại VACS trong năm 2025.

