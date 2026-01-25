Kia cân nhắc ra mắt EV1, mẫu xe điện cỡ nhỏ thay thế Morning.

Kia đang cân nhắc ra mắt EV1 mẫu xe điện cỡ nhỏ thay thế Morning tại châu Âu, trong bối cảnh phân khúc E-Car ngày càng sôi động và chờ khung pháp lý mới từ EU.

Video: Hé lộ mẫu xe điện cỡ nhỏ Kia EV2 hoàn toàn mới.

Hãng xe Kia Hàn Quốc Kia đang xem xét khả năng tham gia phân khúc E-Car nhóm ôtô điện đô thị cỡ nhỏ đang nổi lên tại châu Âu với một mẫu xe mới dự kiến mang tên EV1, được ví như “Kia Morning chạy điện”.

Theo InsideEVs, thị trường châu Âu hiện cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn với các mẫu ôtô điện nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận. Thực tế này được phản ánh rõ qua doanh số của Renault 5 E-Tech, mẫu xe đã trở thành một trong những ôtô điện bán chạy nhất khu vực trong năm qua.

Trao đổi với Autocar, ông David Hilbert Giám đốc marketing của Kia châu Âu xác nhận hãng đang nghiên cứu khả năng phát triển một mẫu xe điện cỡ nhỏ, tương đương Kia Picanto/Morning hiện nay.

Theo ông Hilbert, toàn ngành ôtô đang tìm cách đưa xe điện đến gần hơn với số đông người tiêu dùng. Trong chiến lược đó, Kia không loại trừ khả năng bổ sung một mẫu xe nhỏ hơn EV2, qua đó mở rộng dải sản phẩm điện hóa xuống phân khúc thấp nhất.

Nếu được thông qua, Kia EV1 sẽ được định vị dưới EV2, sử dụng pin dung lượng nhỏ hơn nhằm tối ưu chi phí - yếu tố được xem là then chốt với xe điện đô thị. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển trong thành phố chiếm phần lớn, phạm vi hoạt động quá lớn không còn là ưu tiên hàng đầu với nhóm xe cỡ A chạy điện.

Hiện tại, phân khúc E-Car tại châu Âu vẫn chưa có định nghĩa kỹ thuật và tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng. Theo lãnh đạo Kia, Liên minh châu Âu dự kiến công bố các quy định liên quan trong thời gian ngắn tới, và đây sẽ là yếu tố quyết định việc Kia có chính thức “bật đèn xanh” cho EV1 hay không.

Trong kịch bản phù hợp với khung E-Car, Kia có thể cân nhắc tinh giản một số hệ thống hỗ trợ lái nâng cao để giảm giá thành, qua đó tăng khả năng tiếp cận của sản phẩm. Tuy nhiên, hãng cũng nhấn mạnh rằng Picanto/Morning hiện vẫn đóng vai trò quan trọng về doanh số, nên việc thay thế sẽ không diễn ra trong ngắn hạn.

Trước khi Kia EV1 xuất hiện, thị trường ôtô điện đô thị cỡ nhỏ tại châu Âu đã trở nên sôi động với nhiều cái tên như Hyundai Inster, BYD Seagull, Leapmotor T03, Dacia Spring, Citroën ë-C3 hay Fiat Grande Panda EV. Trong thời gian tới, các mẫu xe như Renault Twingo E-Tech, Dacia EV mới hay Volkswagen ID. Polo và ID. Cross cũng dự kiến gia nhập cuộc đua.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt cho thấy phân khúc E-Car đang trở thành “mặt trận” mới của xe điện tại châu Âu, nơi bài toán chi phí, phạm vi sử dụng thực tế và tiêu chuẩn an toàn sẽ quyết định thành bại của từng mẫu xe.