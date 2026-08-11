[INFOGRAPHIC] Tanchjim OLA II, tai nghe giá rẻ bất ngờ nhiều bass

Tanchjim OLA II gây bất ngờ với chất âm V-shape nhiều bass, thiết kế nhỏ gọn và khả năng tùy chỉnh EQ, hướng đến người thích EDM, Dance và Hip-hop.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
iPhone thường xuyên báo đầy bộ nhớ không có nghĩa phải xóa hàng loạt ứng dụng. Xác định đúng dữ liệu chiếm chỗ sẽ giúp dọn máy hiệu quả hơn.
CEO Perplexity cho rằng AI có thể mở ra cơ hội mới cho người mất việc, nhưng phát ngôn này vấp phải tranh luận về khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
Miếng dán chống ánh sáng xanh được quảng cáo giúp giảm mỏi mắt, ngủ ngon hơn, nhưng hiệu quả thực tế có thể không như nhiều người vẫn nghĩ.
Mitsubishi mở rộng danh mục xe điện tại Australia với ASX VR-e, mẫu hatchback điện được phát triển dựa trên Foxtron Bria. Xe dự kiến bán ra từ quý IV/2026.
Toyota vừa điều chỉnh danh mục phiên bản của Harrier tại Nhật Bản cho đời 2027. Đáng chú ý, hãng loại bỏ cả phiên bản động cơ xăng 2.0L và plug-in hybrid 2.5L.
Cây bút công nghệ Mark Gunman của tờ Bloomberg tiết lộ hình hài của ChatGPT khi nó bước ra đời thật thông qua một thiết kế phần cứng hoàn toàn mới của Jony Ivy.
Một vụ kiện tụng pháp lý mới đây đã được nộp lên Tòa án Liên bang Mỹ tại khu vực phía Tây bang California, trực tiếp vào thương hiệu xe sang Mercedes-Benz.
Website chính thức của SAIC vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu sedan cao cấp MG 07. sau khi ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu xe này.
Microsoft vừa phải lên tiếng phân bua vì đã bí mật cài đặt ứng dụng OneDrive Photos lên Windows 11 mà không có sự đồng ý của người dùng và không thể gỡ bỏ.
Với thiết kế mô-đun và pin gắn ngoài, Rokid chứng minh các thiết bị đeo có thể dễ dàng sửa chữa và thay pin, thách thức luật lệ và xu hướng ngành.
Sau thị trường Mỹ, BMW đã mở rộng đợt triệu hồi do mô tơ khởi động ra toàn cầu. Sẽ có khoảng hơn 744.000 xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này
Caviar, thương hiệu vốn nổi tiếng với việc đưa các kim loại quý lên những thiết bị điện tử phổ biến, vừa chính thức trình làng phiên bản tùy chỉnh dành riêng cho chiếc kính thông minh Ray-Ban Wayfarer II.
Mẫu SUV Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 được thiết kế lại vẫn giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh tăng áp nhưng đã có nội thất và ngoại thất được tái thiết kế.
Mô hình Astra của OpenAI lần đầu chạm ngưỡng Critical về năng lực tấn công mạng, buộc công ty phải siết bảo mật và trì hoãn kế hoạch phát hành.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thiết kế giao diện nguyên tử đó để bảo vệ dòng electron trong khi vẫn cho phép các lớp cách điện cực mỏng.
Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026, với doanh số ôtô giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mảng xe máy cũng ghi nhận sụt giảm.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid
Google Drive sắp dừng đồng bộ ảnh tự động với Google Photos. Người dùng máy tính nên kiểm tra lại thiết lập sao lưu để tránh tốn dung lượng không cần thiết.
Winamp đang chuẩn bị cho màn trở lại tiếp theo thông qua sự hợp tác với Deezer nhằm xây dựng một dịch vụ âm nhạc trả phí mới.