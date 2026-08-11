Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Tanchjim OLA II, tai nghe giá rẻ bất ngờ nhiều bass

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Tanchjim OLA II, tai nghe giá rẻ bất ngờ nhiều bass

Tanchjim OLA II gây bất ngờ với chất âm V-shape nhiều bass, thiết kế nhỏ gọn và khả năng tùy chỉnh EQ, hướng đến người thích EDM, Dance và Hip-hop.

tai-nghe-10-8.jpg
#Tanchjim #OLA II #tai nghe #bass #giá rẻ #âm thanh

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới