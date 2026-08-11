Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Rokid Glasses phá vỡ định kiến kính thông minh khó sửa chữa

Với thiết kế mô-đun và pin gắn ngoài, Rokid chứng minh các thiết bị đeo có thể dễ dàng sửa chữa và thay pin, thách thức luật lệ và xu hướng ngành.

Tuệ Minh

Thiết bị đeo thông minh (wearables) như tai nghe không dây, nhẫn thông minh và kính thông minh từ lâu đã nổi tiếng là “cực kỳ khó sửa chữa”. Rào cản lớn nhất nằm ở những viên pin lithium-ion, chúng bị gắn chặt, dán keo chèn ép bên trong vỏ thiết bị và gần như không thể thay thế khi bị chai sau một thời gian sử dụng.

Mặc dù Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua quy định bắt buộc các thiết bị điện tử phải có pin dễ dàng tháo lắp/thay thế vào đầu năm 2027, các tập đoàn công nghệ lớn vẫn vận động hành lang thành công để miễn trừ nhóm thiết bị đeo, với lý do “không thể tối ưu kích thước mỏng nhẹ nếu tích hợp cơ chế thay pin”.

Tuy nhiên, trong video mổ xẻ mới nhất, iFixit đã chứng minh điều ngược lại thông qua hai mẫu kính AR thông minh đến từ Trung Quốc, đặc biệt là Rokid Glasses.

mat-kinh-thong-minh-rokid-glasses-rv203639161014875756347.jpg
Thông số cấu hình của kính thông minh Rokid Glasses.

Trang iFixit đã chiếc kính thông minh sản xuất tại Trung Quốc này để xem khả năng sửa chữa của chúng như thế nào, và 2 chiếc Rokid RV101 hay RV203 đã gây bất ngờ lớn.

Thiết kế mô-đun tiệm cận mức độ "Người dùng tự sửa chữa"

Trái ngược hoàn toàn với Quark S1 hay Ray-Ban Meta, mẫu Rokid Glasses mang lại sự bất ngờ lớn cho iFixit về tư duy thiết kế hướng tới khả năng bảo trì.

Đường mép trên gọng chứa pin của Rokid chỉ sử dụng lớp keo nhẹ. Kỹ thuật viên iFixit có thể dễ dàng tách vỏ gọng bằng máy sấy tóc thông thường hoặc công cụ nạo đơn giản mà không làm biến dạng nhựa.

Ngay khi mở nắp gọng, đầu nối cáp nguồn (press connector) hiện ra ngay lập tức, cho phép ngắt nguồn điện toàn bộ thiết bị một cách an toàn. Chỉ cần 1 cáp bấm, 1 ốc vít bên trong và 2 ốc bản lề, toàn bộ gọng chứa pin nội bộ có thể được tháo rời hoàn toàn khỏi phần khung kính.

1786356522683.png
Gọng bên phải chứa pin cực kỳ dễ tháo gỡ để thay thế.

Thiết kế này cho phép người dùng hoặc kỹ thuật viên thay thế gọng pin mới mà không cần đụng chạm hay rủi ro làm hỏng cụm thấu kính và bo mạch xử lý đắt tiền.

"Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, đây là thiết kế tiệm cận nhất với khả năng tự sửa chữa (user-serviceable) trên kính thông minh mà tôi từng thấy." - Kỹ thuật viên iFixit nhận định.

Gọng bên trái chứa bo mạch xử lý chính cũng áp dụng thiết kế dễ tháo lắp tương tự: rất ít keo dán và bo mạch được cố định chỉ bằng 2 con ốc.

Về mặt phần cứng, Rokid trang bị Chip xử lý Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 đi kèm bộ nhớ Flash 32GB từ Micron. Chip phụ NXP MRT68 SF (ARM Cortex M33) chạy ở xung nhịp 300 MHz giúp xử lý các tác vụ tiêu tốn ít điện năng cực kỳ hiệu quả.

1786356523240.png
Bảng mạch ở gọng bên trái cùng chip Snapdragon AR1 Gen 1

Thay vì dùng hai máy chiếu riêng biệt ở hai bên gọng như các đối thủ, Rokid chỉ sử dụng một máy chiếu Micro OLED duy nhất nằm ở trung tâm phần cầu mắt. Ánh sáng từ máy chiếu này được tách và phân bổ sang hai bên mắt thông qua hệ thống lăng kính dẫn sáng.

Giải pháp này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn giảm thiểu đáng kể điện năng tiêu thụ.

Cơ chế truyền tách hình ảnh 1 thành 2 tiết kiệm năng lượng của Rokid.

Ngoài ra, Rokid cũng trang bị pin gắn ngoài hít từ tính (1.11 Wh) dạng phụ kiện độc lập, dễ dàng thay thế khi cần nâng cao thời lượng sử dụng mà không tạo ra rác thải điện tử không cần thiết

Thông qua việc tháo xẻ Rokid Glasses, iFixit đi đến kết luận quan trọng: Lý do "kính thông minh không thể làm pin thay thế được" chỉ là ngụy biện từ giới vận động hành lang.

pin-du-phong-cho-kinh-rokid-glasses-7.jpg
Cặp pin gắn ngoài tiện lợi.

Rokid đã chứng minh rằng bằng tư duy thiết kế dạng mô-đun, các kỹ sư hoàn toàn có thể tạo ra một chiếc kính AR siêu mỏng, thời trang nhưng vẫn đảm bảo khả năng tháo lắp, thay pin và sửa chữa dễ dàng ở cấp độ kỹ thuật viên hoặc người dùng nâng cao.

Nếu không có sự ép buộc từ luật pháp, các hãng công nghệ lớn sẽ tiếp tục sản xuất ra những thiết bị dùng một lần rồi bỏ, chất chồng thêm vào cuộc khủng hoảng rác thải điện tử toàn cầu.

Kính thông minh không camera tương tác thông qua nhẫn độc đáo.
iFixit/Tech Review
#thiết kế mô-đun kính thông minh #khả năng sửa chữa dễ dàng thiết bị đeo #ứng dụng công nghệ sửa chữa iFixit #ảnh hưởng quy định về pin dễ tháo lắp #giảm thiểu rác thải điện tử từ thiết bị công nghệ

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Chip Snapdragon mới thêm tính năng liên lạc vệ tinh cho thiết bị đeo

Pixel Watch 4 mới nhất của Google là thiết bị đeo đầu tiên được trang bị chip Snapdragon W5+ Gen 2 của Qualcomm để kết nối vệ tinh.

Hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 8, Qualcomm đã công bố bộ chipset mới Snapdragon W5+ Gen 2 và W5 Gen 2 dành cho các nền tảng đeo được. Các chipset mới này cải thiện khả năng kết nối, hiệu suất, theo dõi vị trí và kiểu dáng thiết bị.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Triển vọng pin thân nhiệt dùng cho các thiết bị đeo

Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Australia tạo ra vật liệu linh hoạt, bền bỉ thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể, mở đường cho các thiết bị đeo không pin trong tương lai.

Việc chuyển từ nhiệt năng cơ thể thành năng lượng dùng cho các thiết bị đeo không mới, nhưng bài toán về độ bền của vật liệu chuyển hóa vẫn gây khó chúng ta.

Trước đây, chúng ta đã sử dụng các ống nano carbon ở các dạng miếng dán, vải dệt hoặc in trực tiếp lên da để thu thập năng lượng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Meta gây tranh cãi vì AI tự lấy ảnh Instagram công khai

Muse Image của Meta cho phép dùng ảnh từ tài khoản Instagram công khai để tạo ảnh AI chỉ bằng cách gắn tên tài khoản, chủ tài khoản không hề nhận được thông báo

Meta vừa giới thiệu Muse Image, mô hình tạo ảnh AI đầu tiên do Meta Superintelligence Labs phát triển, đánh dấu bước chuyển khi hãng không còn phụ thuộc vào công nghệ tạo ảnh của bên thứ ba. Bên cạnh khả năng tạo ảnh chân thực và xử lý nhiều tác vụ phức tạp, Muse Image nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận vì một tính năng liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư. Theo đó, người dùng chỉ cần nhập cú pháp gắn thẻ một tài khoản Instagram công khai vào câu lệnh, hệ thống sẽ tự động lấy những hình ảnh công khai của tài khoản đó làm tư liệu tham chiếu để tạo ra bức ảnh mới. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể khai thác ảnh từ tài khoản công khai của người khác mà không cần xin phép hay có mối liên hệ với chủ sở hữu. Đáng chú ý, người có ảnh bị sử dụng cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Meta về việc dữ liệu của mình đang được dùng để phục vụ AI.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới