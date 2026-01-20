Toyota Wigo lao dốc, Kia Morning ế ẩm nhưng vẫn tăng trưởng

Kia Morning có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất phân khúc xe hạng A tháng 12/2025 dù doanh số thực tế lại khá chậm. Đáng chú ý, đối thủ Toyota Wigo lại lao dốc.

Phân khúc xe hạng A hiện đã không còn được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Doanh số của các mẫu xe này trong tháng 12/2025 và trong cả năm ngoái đã cho thấy rõ ràng điều đó.

Hyundai Grand i10: 381 xe

Trong tháng 12/2025, Hyundai Grand i10 bán ra 381 chiếc, tăng trưởng nhẹ 5,8% so với tháng liền trước. Con số này giúp tăng kết quả cộng dồn trong cả năm 2025 của Grand i10 lên 3.358 xe. Nhờ đó, mẫu xe nhà Hyundai tiếp tục là "ông vua doanh số" của phân khúc xe hạng A trong cả tháng 12 lẫn năm 2025.

Hyundai Grand i10 là lựa chọn yêu thích nhất trong phân khúc xe hạng A nhờ sự đa dạng về phiên bản và kiểu dáng. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có cả kiểu dáng hatchback lẫn sedan. Ngoài ra, xe còn sở hữu giá bán hợp túi tiền, chỉ từ 360-455 triệu đồng, và trang bị tốt trong phân khúc.

Hyundai Grand i10 tại Việt Nam cung cấp những trang bị như đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 15 inch, đèn hậu LED và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Bên cạnh đó, xe còn có màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto, hệ thống bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, nút bấm khởi động máy và chìa khóa thông minh.

"Trái tim" của mẫu xe này là động cơ xăng Kappa 1.2L MPi với công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Toyota Wigo: 232 xe

Mẫu xe đứng thứ 2 trong phân khúc xe hạng A về doanh số trong tháng 12/2025 và cả năm ngoái là Toyota Wigo. Mẫu xe này bán ra 232 chiếc trong tháng 12 vừa qua, giảm 11,4%. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe hạng A sụt giảm doanh số trong tháng 12/2025. Trong khi đó, doanh số cộng dồn cả năm 2025 của Toyota Wigo đạt 2.395 chiếc.

Toyota Wigo tại Việt Nam hiện chỉ có đúng 1 phiên bản và giá từ 405 triệu đồng. Tuy có giá khởi điểm cao nhất phân khúc nhưng mẫu xe Nhật Bản này lại ghi điểm bằng thiết kế nhỏ gọn, thương hiệu uy tín, tính thanh khoản cao và trang bị không thua kém các đối thủ.

Có thể kể đến một số trang bị nổi bật của Toyota Wigo như đèn pha LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, vành hợp kim 14 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM đến cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho Toyota Wigo là động cơ xăng 1.2L, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp kép D-CVT. Động cơ này cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Xe không có tùy chọn hộp số sàn như đối thủ Hyundai Grand i10.

Kia Morning: 36 xe

Mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất trong phân khúc xe hạng A trong tháng 12/2025 là Kia Morning. Theo đó, xe tăng trưởng đến 125% nhưng doanh số thực tế chỉ đạt 36 chiếc. Với kết quả khiêm tốn này, Kia Morning chẳng những đứng cuối phân khúc xe hạng A mà còn xuất hiện trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường. Doanh số cộng dồn trong cả năm 2025 của Kia Morning cũng chỉ đạt 299 chiếc.

Kia Morning đã được bổ sung phiên bản nâng cấp ở thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025. Morning đời mới chỉ có 2 phiên bản là AT và GT-Line cùng giá bán từ 439-469 triệu đồng, khá cao trong phân khúc xe hạng A.

Bù lại, phiên bản mới của mẫu xe này sở hữu thiết kế khỏe khoắn, bắt mắt hơn cùng những trang bị như đèn pha/đèn hậu LED với đồ họa "bản đồ sao" đặc trưng, bộ mâm 15 inch phay xước 2 màu, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động duy nhất phân khúc. Đáng tiếc là xe vẫn chưa có hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control như đối thủ.

"Trái tim" của Kia Morning là động cơ xăng 1.25L như cũ, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Khác với đời cũ, xe không có tùy chọn hộp số sàn mà chỉ dùng hộp số tự động.