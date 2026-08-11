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Số hóa - Xe

Hơn 744.000 xe BMW bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi mô tơ khởi động

Sau thị trường Mỹ, BMW đã mở rộng đợt triệu hồi do mô tơ khởi động ra toàn cầu. Sẽ có khoảng hơn 744.000 xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BMW X7 thế hệ mới.

Tiếp nối thị trường Mỹ, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo đợt triệu hồi của BMW trên toàn cầu do lỗi bộ khởi động động cơ. Nguyên nhân vẫn do việc ma sát trong chi tiết rơ le khởi động có thể làm tăng điện trở, gây đoản mạch và hậu quả nguy hiểm nhất là nguy cơ cháy xe.

Tổng cộng, BMW sẽ phải triệu hồi 744.234 xe trên toàn cầu, với thời gian sản xuất từ ngày 1/7/2020 đến ngày 26/2/2026, ảnh hưởng đến các dòng xe: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3, X4, X5, X6, X7, Z4 và i3. Dự kiến, các mẫu xe này sẽ được thay thế bộ khởi động động cơ để khắc phục vấn đề.

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Hơn 744.000 xe BMW bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi mô tơ khởi động.

Đây là đợt triệu hồi được BMW mở rộng của đợt tại thị trường Mỹ cách đây ít ngày với số lượng ảnh hưởng tới hơn 318.000 xe. Trước đó, vào tháng 3/2026, Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) cũng thông báo một đợt triệu hồi với nguyên nhân tương tự trên toàn cầu với số lượng gần 340.000 xe BMW.

Tại Việt Nam, Thaco Auto hiện đang lắp ráp và phân phối nhiều dòng xe X1, X3, X5, Z4, 3 Series và 4 Series..., hiện chưa có thông tinh chính thức nào về việc liệu các mẫu xe tại Việt Nam có liên quan đến các đợt triệu hồi trên hay không.

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