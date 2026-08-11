Microsoft ép cài đặt OneDrive tích hợp AI khiến người dùng nổi giận

Microsoft vừa phải lên tiếng phân bua vì đã bí mật cài đặt ứng dụng OneDrive Photos lên Windows 11 mà không có sự đồng ý của người dùng và không thể gỡ bỏ.

"Chúng tôi đã [ép buộc] cài đặt OneDrive Photos trên máy tính của bạn" - Microsoft đã xác nhận trong một tuyên bố với các trang tin công nghệ hàng đầu. Kèm theo đó, công ty cũng đưa ra một số giải thích về những gì thực sự đang diễn ra.

“OneDrive Photos là một phần của ứng dụng OneDrive, vì vậy nó được cập nhật cùng với OneDrive chứ không phải là một bản tải xuống riêng biệt,” đại diện Microsoft giải thích. “Ứng dụng này mang trải nghiệm ảnh OneDrive từ web và ứng dụng di động lên máy tính để bàn Windows.”

Ứng dụng OneDrive Photos tích hợp AI nhận diện khuôn mặt bị Mircrosoft ép cài đặt lên Windows 11.

Trước đó, Microsoft đã tự động cài đặt ứng dụng OneDrive Photos mới trên các máy tính Windows 11 thông qua các bản cập nhật OneDrive định kỳ.

Ứng dụng này có tính năng duyệt thư viện ảnh thống nhất và tùy chọn nhóm khuôn mặt bằng AI, nhưng đã gây ra phản ứng trái chiều do việc cài đặt bắt buộc và triển khai ngoài ý muốn lên các hệ thống doanh nghiệp.

Microsoft khẳng định rằng tính năng nhận diện khuôn mặt chỉ hoạt động trên nền tảng đám mây và không được sử dụng để huấn luyện AI.

Việc triển khai âm thầm này đã vấp phải sự chỉ trích từ cả người dùng cá nhân và quản trị viên hệ thống. Họ đã phát hiện ứng dụng này trên Menu Bắt đầu một cách bất ngờ.

Hiện đang được gắn nhãn "Beta", OneDrive Photos mang trải nghiệm quản lý ảnh trên đám mây và thiết bị di động trực tiếp lên máy tính để bàn Windows.

Nằm trong các tệp hệ thống cùng với tiện ích đồng bộ OneDrive tiêu chuẩn, ứng dụng tạo ra một chế độ xem thư viện thống nhất, kết hợp hình ảnh cục bộ trên PC với các phương tiện được sao lưu lên bộ nhớ đám mây.

Ứng dụng cũng bao gồm các tính năng như "Kỷ niệm" để xem lại và tab "Mọi người" được hỗ trợ bởi AI, giúp nhóm ảnh dựa trên nhận diện khuôn mặt.

Mọi thứ rối tinh và phần mềm không thể gỡ bỏ

Quá trình triển khai trở nên đặc biệt rắc rối khi ứng dụng vô tình xuất hiện trên các thiết bị doanh nghiệp được quản lý thông qua Microsoft Intune.

OneDrive Photos chỉ hoạt động với các tài khoản cá nhân của Microsoft. Vì vậy, các quản trị viên CNTT đã rất bối rối khi thấy ứng dụng xuất hiện trên mạng lưới doanh nghiệp. Mặc dù ban đầu Microsoft giữ im lặng, nhưng báo cáo từ Windows Latest cho thấy việc triển khai cho doanh nghiệp là một sai sót ngoài ý muốn.

Sai lầm của Microsoft là không thể sửa chữa bởi hiện không thể gỡ bỏ ứng dụng.

Việc giới thiệu công nghệ quét khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo đã ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư, xoay quanh việc liệu Microsoft có sử dụng ảnh cá nhân để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo hay không.

Microsoft đã giải quyết những lo ngại này bằng cách đưa ra một số chính sách về quyền riêng tư: Tính năng nhóm khuôn mặt "Mọi người" bị vô hiệu hóa theo mặc định và yêu cầu người dùng phải bật tính năng này một cách rõ ràng.

Bất chấp những lời đảm bảo này, người dùng vẫn rất thất vọng do hoàn toàn thiếu quyền kiểm soát quá trình cài đặt. Vì OneDrive Photos được liên kết trực tiếp với ứng dụng đồng bộ OneDrive cốt lõi, người dùng không thể gỡ cài đặt nó như một ứng dụng độc lập.

Để xóa OneDrive Photos, người dùng hiện phải gỡ cài đặt toàn bộ ứng dụng đồng bộ OneDrive, một sự đánh đổi gây khó chịu cho bất kỳ ai dựa vào OneDrive để sao lưu tài liệu cơ bản.

Microsoft cho biết với Windows Latest rằng bản cập nhật trong tương lai sẽ cho phép người dùng gỡ bỏ ứng dụng một cách độc lập. Trong thời gian chờ đợi, những người dùng đã nhận được ứng dụng chỉ có thể bỏ qua nó cho đến khi bản sửa lỗi được phát hành.