Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gia Lai thành lập Sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban.

Hà Ngọc Chính- H.Đài

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó. Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban; Trưởng Sở Chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

thtt.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban. Ảnh ĐT

Các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh.

Địa bàn các phường khu vực Quy Nhơn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực An Lão do đồng chí Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

image.jpg
Ngày 5/11, lực lượng quân đội đã cơ động về các địa bàn xung yếu. Ảnh: H.P

Các xã khu vực Hoài Ân do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Phù Cát do đồng chí Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Tây Sơn do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Vĩnh Thạnh do đồng chí Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các phường khu vực Hoài Nhơn do đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Phù Mỹ do đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Tuy Phước do đồng chí Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Vân Canh do đồng chí Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Gia Lai Tây do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão số 13 tại địa bàn trọng điểm; duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ; tiếp nhận báo cáo từ các Tổ phụ trách địa bàn và các sở, ngành; tổng hợp, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp; điều phối lực lượng, phương tiện; báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các Tổ phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bão tại địa phương được phân công phụ trách. Tổ trưởng chủ động xuống địa bàn ngay khi được phân công; kiểm tra việc sơ tán dân, bảo vệ hồ đập; đôn đốc thực hiện phương án “4 tại chỗ”; duy trì liên lạc thường xuyên với Sở Chỉ huy tiền phương, báo cáo định kỳ (7h sáng, 14h chiều và 20h tối) và đột xuất khi có tình huống bất thường.

Sau bão, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất hỗ trợ.

Cũng trong sáng 5/11, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các xã, phường.

xe.jpg
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 13. Ảnh: H.P

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Thanh Hải lưu ý, sau sáp nhập địa bàn Gia Lai rất rộng nên phương án phòng chống bão số 13 phải bao gồm tất cả các địa bàn. Trong đó, tinh thần là không được chủ quan, lơ là, tập trung lưu ý chỉ đạo, điều hành ở các khu vực trọng điểm như: các xã khu vực An Lão, xã Vĩnh Sơn, đèo An Khê, vùng biển cảng Quy Nhơn, núi Bà Hỏa và khu vực phía Đông ao cá Bác Hồ.

“Kinh nghiệm từ bão số 12 và đợt mưa lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua là việc chỉ huy, điều hành ứng phó phải tập trung theo nhóm xã, phường để sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ sát cánh cùng tỉnh sẵn sàng ứng phó, không để bất ngờ, bị động”- Thiếu tướng Trần Thanh Hải lưu ý.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất trong phòng, chống bão số 13. Trong đó, các đơn vị và địa phương chủ động phối hợp làm tốt công tác di dời người dân ở vùng nguy hiểm.

Video: Phường Hoài Nhơn Đông chủ động lai dắt tàu thuyền về nơi tránh trú
tin sản xuất
#Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai #Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh #thành lập Sở chỉ huy tiền phương #ứng phó với bão số 13 #Đại tá Nguyễn Thế Vinh #hiếu tướng Trần Thanh Hải

Bài liên quan

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão KALMAEGI ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau.

Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai nâng mức độ ứng phó bão cao hơn 1 cấp so với dự báo

Tỉnh Gia Lai kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở cao; tập trung kêu gọi tàu thuyền tránh, trú bão an toàn.

Tại Công điện số 06/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

tau.jpg
Chủ động rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu thuyền vào tránh, trú bão Kalmaegi. Ảnh: H.P
Xem chi tiết

Xã hội

Yếu tố nào khiến bão số 13 Kalmaegi mạnh lên khi vào biển Đông?

Chuyên gia phân tích, bão Kalmaegi mạnh lên do hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ biển cao, khí ẩm dồi dào và khí lạnh yếu đi.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, vào khoảng 5h sáng 5/11 bão Kalmaegi vượt qua Philippines và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025, với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

capture.png
Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới