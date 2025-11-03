Gia Lai nâng mức độ ứng phó bão cao hơn 1 cấp so với dự báo

Tỉnh Gia Lai kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở cao; tập trung kêu gọi tàu thuyền tránh, trú bão an toàn.

Tại Công điện số 06/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chủ động rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu thuyền vào tránh, trú bão Kalmaegi. Ảnh: H.P

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện tìm kiếm cứu nạn thủy thủ, tàu vận tải trong vùng nước cảng biển, quản lý tàu hàng neo đậu an toàn trong quá trình tránh trú bão.

Trên đất liền, các địa phương phải kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao như khu vực núi bà Hỏa - phường Quy Nhơn Nam, núi Hòn Chà - phường Quy Nhơn Bắc… hoàn thành trước ngày 4/11/2025.

Lực lượng chức năng cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: ANGL

Theo thống kê của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, trên khu vực biên giới biển của tỉnh hiện có 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 5.772 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký tham gia hoạt động khai thác thủy sản với ngư trường hoạt động trải dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, trong đó tập trung nhiều ở khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, BĐBP tỉnh đã thông báo, tuyên truyền các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo đó, hiện có 4.471 tàu/30.023 ngư dân đang neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương; còn 1.301 tàu/10.416 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển sẽ được neo đậu an toàn trước ngày 04/11.