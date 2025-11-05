Hà Nội

Xã hội

Yếu tố nào khiến bão số 13 Kalmaegi mạnh lên khi vào biển Đông?

Chuyên gia phân tích, bão Kalmaegi mạnh lên do hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ biển cao, khí ẩm dồi dào và khí lạnh yếu đi.

Gia Đạt

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, vào khoảng 5h sáng 5/11 bão Kalmaegi vượt qua Philippines và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025, với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

capture.png
Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Ông Khiêm nhận định, chiều 6/11 bão đi vào khu vực vùng biển TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa; Sau khoảng 21h đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11 bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu và tan dần.

Cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên. Dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã có trao đổi thảo luận dự báo với Cục Khí tượng Nhật Bản, Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Loan, Cơ quan Thời tiết Weathernews của Nhật Bản".

image.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 13.

Dự báo đến 4h ngày 6/11, bão số 13 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm, với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 được đưa ra cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa. Đến 4h ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió vùng gần tâm bão còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 13, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới; trong đó mức lũ và ngập lụt trên các hệ thống sông ở Huế, Đà Nẵng có nơi lên trên báo động 3.

Nguồn: ĐTHĐT.
